به گزارش خبرگزاری مهر، در این فیلم میر طاهر مظلومی، مریم خدارحمی، پریسا گلدوست، افشین سنگ چاپ، حامد کیازال، پروین ملکی، رحمان مقدم، امیر کیوان معصومی، بهنام مختاری، ناصر جعفری، ابراهیم ریحانی و ... بازی می‌کنند.

در خلاصه داستان فیلم آمده است: داستان پسر شر و شوری است که نزدیک عید به اصرار از مادرش پول می گیرد برای خرید لباس عید اما هنگام خرید متوجه می‌شود پولش گم شده است و در ادامه در جریان پیدا کردن پولش، اتفاقهایی برایش می افتد...

بخش اعظم لوکیشن‌های این تله‌فیلم در بازارچه تجریش انتخاب شده است.

عوامل تولید این اثر عبارتند از نویسنده و کارگردا : پژمان چشمی، تهیه‌کننده: عباس رافعی، مجری طرح و مدیر تولید: مسعود دلیری، مدیر تصویربرداری: هوشنگ بنایی، مدیر صدابرداری: محمد بیگی، طراح چهره پردازی: مهرداد قلی پور، مجریان گریم: الهام اولاد، نوید افشار، طراح صحنه: نازنین حمزه لو، طراح لباس: فرزانه اسماعیلی، دستیار کارگردان و برنامه ریز: رضا نعمتیان، عکاس: نادر رضائیان، منشی صحنه: شبنم فراهانی، مدیر تدارکات: علی ولیانی، دستیاران فیلمبردار: کیوان ارجمند، حمل و نقل: مهدی سدیری، تدوین: امیر مومنی، جانشین تولید: امیر کیوان معصومی.