آیت الله لاریجانی تسریع در اجرای مصوبات سفر رهبری را پیگیری می کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام پنجعلی حصاری در جلسه شورای اداری شهرستان گیلان غرب که با حضور مسئولین این شهرستان در فرمانداری گیلان غرب برگزار شد، اظهار داشت: با توجه به خواسته ها از رئیس قوه قضاییه و پیگیری های آیت الله لاریجانی، ایشان در بازگشت به تهران روند پیشرفت مصوبات سفر رهبر انقلاب به کرمانشاه را بررسی خواهند کرد.

حجت الاسلام حصاری گفت: روحانیون، مسئولین و دست اندرکاران نظام اسلامی باید برای پاسداری از رشادت ها و خونهایی که برای نظام داده شده استدر راستای خدمت به مردم و حراست از نظام اسلامی کوشا و مقید باشند.

وی ادامه داد: در این راستا قوه قضاییه نیز اقدام خواهد کرد و برای حراست از ارزشهای اسلام و انقلاب و تحکیم عدالت اجتماعی و کرامت انسانی گام خواهد برداشت.

معاون قضایی قوه قضاییه گفت: روند رسیدگی به پرونده های قضایی در شهرستان گیلان غرب خوب و مثبت ارزیابی می شود.

حصاری تصریح کرد: امیدواریم امروز و با همفکری هایی که انجام می شود مشکلات قضایی موجود در شهرستان گیلان غرب بررسی شده و در مسیر مرتفع شدن قرار گیرد.

گفتنی است در پایان این دیدار مسئولین قضایی و فرماندار شهرستان گیلان غرب مسائل و مشکلات این شهرستان در حوزه قضایی را ارائه کرده و به بحث و تبادل نظر پرداختند.