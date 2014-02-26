به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز چهارشنبه هفتم اسفند گالری پنجره میزبان خبرنگاران رسانه‌ها و علی فرامرزی هنرمند پیشکسوت نقاشی ایران و ماهیار چرمچی نمایشگاه‌گردان و مشاور هنری گالری پنجره بود که در مورد نمایشگاه «پازل» گردهم آمده بودند.

ماهیار چرمچی در ابتدای نشست گفت: مجموعه نقاشی که با نام «پازل» در گالری پنجره رونمایی خواهد شد از مجوعه آثار هنرمندان صاحب سبک و صاحب تکنیک گرفته تا جوانان نام‌آشنای هنر و نیز جوانان گمنام نقاشی تشکیل شده است.

وی افزود: این نمایشگاه «پازل» نام گرفته است زیرا در آن به کنار هم قرار دادن نسل‌ها، کنار هم قرار گرفتن تکنیک‌ها و کنار هم قرار گرفتن قیمت‌های متنوع به شکل تکه‌های یک پازل توجه شده است. در این نمایشگاه از تصویرسازی، نقاشی، گرافیک و نقاشیخط آثاری هست و برای در کنار هم قرار دادن آنها یک الزام داشتیم تا به انتقال تجریه و دیدگاه هنرمندان به یکدیگر کمک کنیم.

وی به کنار هم قرار گرفتن اساتید در کنار هنرمندان جویای نام در هنر ایران اشاره کرد و گفت: قطعات این پازل با کنار هم نشینی آثار مختلفی از هنرمندان مختلف کامل می‌شود.

وی به نمایش آثاری از بهرام دبیری، علی ذاکری، رحیم مولاییان، یعقوب عمامه‌پیچ، منصور ذابحی و علی‌اکبر نیکان‌پور در کنار آثار هنرمندان جوانی چون ایلیا تهمتنی، احسان نصری، ماهیار چرمچی، رامتین نباتی و ریحانه کلانتری، امیر یگانه، لعیا زنگنه و ... در نمایشگاه پازل اشاره کرد.

نمایشگاه‌گردان نمایشگاه پازل به جریان اقتصاد هنر اشاره کرد و گفت: قصد ما این است که یک بازار واقعی برای خرید آثار هنری به وجود آوریم و خانواده‌هایی که می‌توانند اثر هنری بخرند و تمکن مالی دارند ولی از فضای هنری به دور افتاده‌اند، با هنر آشتی کنند و با خرید آثار هنری به عنوان یک کالای سرمایه‌ای با ارزش افزوده، رونقی به فضای هنرهای تجسمی کشور ببخشند.

وی در پاسخ به سوالی در مورد چرایی نمایش این آثار در کنار هم و نیز ارتباط این آثار به هم بیان کرد: حلقه ارتباطی آثار این نمایشگاه نگاه شخصی و غیر اقتباسی هنرمندان آن است. 29 هنرمند در این نمایشگاه با 29 اثر حضور دارند که آثار آنها نگاهی خاص و کاملا شخصی دارد که در این نمایشگاه آثار آنها با این نگاه کنار هم قرار می‌گیرد.

چرمچی نمایش یک اثر از لعیا زنگنه برای نمایشگاه «پازل» را الزامی در جهت رونق بازدید از نمایشگاه دانست و در این مورد توضیح داد: لعیا زنگنه سالهاست که در عرصه نقاشی فعالیت می‌کند و از شاگردان یعقوب عمامه‌پیچ است. من همواره نقاشی‌های او را دنبال می‌کنم. او نقاشی را دوست دارد و معتقد است زمانی که نقاشی می‌کند حالش خوب است از این رو از او هم دعوت کردیم که با ارائه یک اثر در نمایشگاه پازل شرکت کند.

این هنرمند در پایان سخنانش و در پاسخ به سوالی در مورد قیمت‌گذاری تابلو لعیا زنگنه گفت: خانم زنگنه برای تابلو خود قیمت 20 میلیون تومان را پیشنهاد کرده‌ است. این قیمتی است که ایشان پیشنهاد کرده‌اند اما هنوز به قطعیت نهایی نرسیده است.

در ادامه این نشست علی فرامرزی، پیشکسوت هنر نقاشی ایران درباره اثری که از لعیا زنگنه، فعال عرصه هنرهای دراماتیک، هنرمند سینما و تلویزیون، در نمایشگاه پازل به نمایش درآمده است، گفت: اگر هدف از ارائه آثار هنرپیشه‌ها سوء استفاده از هنر نباشد،‌هیچ اشکالی ندارد چرا که هر انسانی حق دارد نقاشی کند یا به هر هنری که مایل است بپردازد و موضوع مهم این است که این هنرمندان هنرپیشه نیز با ارائه آثارشان در کنار دیگر هنرمندان،‌ پالوده می‌شوند و کارشان ارتقاء پیدا می‌کند و از سوی دیگر به رونق فضای هنرهای تجسمی کشور نیز کمک می‌کنند.

وی تأکید کرد: آینده مشخص می‌کند که این هنرپیشه‌ها و چهره‌های سینمایی و تلویزیونی آیا در فضای هنرهای تجسمی کشور ماندگار خواهند بود یا خیر.

نمایشگاه «پازل» از روز جمعه 9 اسفند ماه به مدت یک هفته در گالری پنجره میزبان هنرمندان و هنردوستان خواهد بود.