کوهنوردی در کوهستان "بیجی" در بام کرج/ پارکها برای استقبال از میهمانان نوروزی آماده می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه ستاد استقبال از بهار ظهر چهارشنبه با حضور مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری کرج و برخی دیگر از مدیران شهری در این سازمان برگزار شد.



عباس زارع با بیان این مطلب افزود: برنامه های متعددی برای هفته درختکاری در آغاز سال جدید طبق اولویتهای پیش بینی شده در موعد مقرر اجرایی می شود.



زارع در ادامه تاکید کرد: با افزایش سطح همکاری ها اجرای بهینه طرح های نوروزی با جدیت بیشتری دنبال می شود و اقدامات از قبیل گلکاری در شمال غرب منطقه باغستان در زمینی به متراژ هزار هکتار برای عملیات احداث کمربند سبز آغاز خواهد می شود.





کاشت 150 هزار پیاز لاله به منظور طراوت و شادابی در ایام بهار در کرج

این مسئول خاطرنشان کرد: کوهنوردی در کوهستان "بیجی" در بام کرج یکی از برنامه است که با مشارکت بخشهای مختلف شهرداری و تیم های امدادی از جمله معاونت فرهنگی و اجتماعی، حوزه خدمات شهر، حوزه فرهنگی، اورژانس و هلال احمر برگزار می شود.



مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری کرج یادآور شد: پیازهای لاله در 10 روز اول بهار می رویند با کاشت 150 پیاز لاله در سطح شهر کرج که شاهد افزایش طراوت و زیبایی در شهر خواهیم بود.



وی افزود: کاشت بنفشه و 100 هزار شب بو در سطح شهر از اواخر اسفند ماه جاری در دستور کار سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری کرج قرار گرفته است.



زارع تصریح کرد: کاشت 40 هزار اصله درخت در حاشیه معابر در اولویت برنامه های سازمان است و با برنامه ریزی های انجام شده این مهم تا آخر سال محقق می شود.



این مسئول در ادامه با اشاره به پاکسازی اماکن متروکه اظهار داشت: انجام این طرح از اهمیت بالایی برخوردار است و باید در دستور کار مسئولین قرار بگیرد و این طرح باید تا فرا رسیدن سال جدید انجام شود و سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری کرج برای اجرای این طرح آمادگی کامل را دارد.



پارک های کرج برای اسکان میهمانان نوروزی آماده می شود

وی با اشاره به ساماندهی سرویس های بهداشتی تاکید کرد: بازبینی و نظارت بر نظافت سرویس های بهداشتی از سوی سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری کرج انجام شده است.



مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری کرج تصریح کرد: اقدامات لازم برای استفاده میهمانان نوروزی از پارک های کرج از جمله پارک چمران، ایران زمین و... انجام شده است.



زارع افزود: تهیه بروشور اطلاع رسانی به منظور راهنمایی میهمانان نوروزی بسیار مهم است و با موافقت ستاد کمیته استقبال از بهار، بروشوری با هدف مشخص شدن محل اسکان نوروزی برای مسافران تهیه و در اختیار آنها قرار گیرد.



وی اظهار داشت: این سازمان برای افتتاح و راه اندازی " باغ ریحان " دومین پارک بانوان کرج تا پایان اسفندماه جاری تلاش می کند.



زارع تاکید کرد: از مسئولیت های مهم سازمان برنامه ریزی برای اجرای طرح های مربوط به 13 نوروز مصادف با روز طبیعت است و راه اندازی کارناول گل رز به مزار شهدا از جمله طرح های سازمان است.



مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز کرج در پایان خاطرنشان کرد: یکی دیگر از برنامه های مهم پیش روی سازمان برگزاری جشنواره لاله ها در پارک شهید چمران در نیمه دوم فروردین ماه است و برای نیل به این هدف مهم نیازمند همکاری مسئولان هستیم.