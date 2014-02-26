به گزارش خبرگزاری مهر،رضا حسنلو اظهار کرد: خانه انفاق يک مرکز نيکوکاري است که در راستاي تسهيل امور خيرين و حاميان تاسيس شده است.



وي با اشاره به اينکه از زمان تاسيس اين مرکز اقدامات مختلفي در آن انجام شده است، اضافه کرد: خوشبختانه روز به روز شاهد افزايش کمک‌هاي مردمي در اين مرکز هستيم.



معاون توسعه مشارکت‌هاي مردمي کميته امداد استان زنجان در ادامه با ارائه گزارشي از ميزان کمک‌هاي جمع‌آوري شده طي بهمن امسال گفت: در مدت مذکور 379 ميليون و 569 هزار ريال کمک مردمي در قالب طرح اکرام ايتام جمع‌آوري شد.



حسنلو، با اشاره به جذب 17 حامي طي اين مدت اذعان داشت: اين تعداد حامي کفالت 17 يتيم را قبول کردند.



وی، به جمع‌آوري 2 ميليون و 700 هزار ريال کمک مردمي در خانه انفاق زنجان در قالب طرح ياسين اشاره کردوگفت: بهمن امسال 3 ميليون و 796 هزار ريال صدقه در اين مرکز جمع‌آوري شد.



معاون مشارکتهای مردمی امداد زنجان، در ادامه از جمع‌آوري 20 ميليون و 748 هزار ريال کمک در قالب طرح شفا خبر داد و اظهار کرد: بهمن ماه امسال ميزان کمک‌هاي جمع‌آوري شده در قالب طرح کوثر 14 ميليون و 300 هزار ريال بود.



معاون توسعه مشارکت‌هاي مردمي کميته امداد استان زنجان در ادامه به جمع‎آوري 17 ميليون و 600 هزار ريال کمک مردمي در قالب طرح محسنين اشاره کرد و بيان داشت: همچنين ميزان کمک‌ جمع‌آوري شده در اين مرکز در قالب طرح‌رضوان 6 ميليون و 570 هزار ريال برآورد شده است.



حسنلو، ميزان کمک‌هاي جمع‌آوري شده در قالب طرح‌هاي تاج گل، رد مظالم، کفاره و فطريه را به ترتيب يک ميليون و 300 هزار ريال، 500 هزار ريال، 250 هزار ريال و 10 هزار ريال اعلام کرد و بيان داشت: طي اين مدت 21 ميليون و 200 هزار ريال کمک نيز به صورت غيرنقدي در خانه انفاق جمع‌آوري شده است.

بررسی مشکلات تامین آب شرب شهری استان زنجان در جلسه شورای معاونین شرکت آبفای استان

مدیرعامل آبفای زنجان مهندس مسلم پورنصرت گفت : امسال در شهر زنجان برای مواجه نشدن با کمبود آب شرب از تمام منابع آبی استفاده کردیم ،سرانه برداشت ما از منابع آبی (چاه هاو سد تهم) بالاست کارشناسان آب منطقه ای پیش بینی می کنند سال آینده 15 میلیون متر مکعب آب شرب از سد تهم برداشت شود .

وی به ساخت زلال ساز ها اشاره کرد و افزود : برای بالا بردن ظرفیت تامین آب شهر زنجان ساخت زلال سازهای تصفیه خانه آب باید در اولویت کاری قرار گیرد تا از تمام ظرفیت تصفیه خانه آب استفاده شود.

مدیرعامل آبفای زنجان در مورد آب شرب شهر ارمغانخانه تصریح کرد : در حال حاضربا بهسازی چاه ارمغانخانه و فیلتر گذاری صورت گرفته فعلا مشکل آب شرب ساکنین شهر ارمغانخانه رفع شده است ولی برای بلند مدت باید برنامه ریزی اساسی صورت گیرد تا مشکل کمی و کیفی این شهر برطرف شود.

پورنصرت ادامه داد : با ساخت تصفیه خانه ابهر، مشکل کمبود آب شرب شهرستان خرمدره نیزبرطرف می شود.

وی در ادامه به مشکل مالی شرکت اشاره کرد و گفت : امسال برای اجرای پروژه ها وضعیت مطلوبی نداشتیم و فقط پروژه هایی را که پیشرفت فیزیکی بالای داشتند در اولویت کار قرار دادیم .

مدیر عامل آبفای در پایان متذکر شد : معاونین و مدیران باید تدابیر لازم برای رفع مشکل و صرفه جویی در صرف هزینه ها و استفاده از تجارب سایر شرکت ها را در اولویت کاری خود قرار دهند .

