اصفهان تنها رقیب تهران در ورزش تنیس است/ ضرورت بازگشت ورزشکاران بومی به اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر ميرزايي ظهر چهارشنبه در مجمع انتخاباتی هیئت تنیس استان اصفهان با اشاره به اهمیت توجه به رشته تنیس اظهار داشت: استان اصفهان در ورزش تنیس حرف‌های بسیاری برای گفتن داشته و یکی از استان‌هایی است که ورزشکاران بسیاری در خود دارد.

وی افزود: این استان از ورزشکاران و مربیان مجربی بهره می‌برد و آنها این توانایی را دارند که ورزش تنیس را به جایگاه بسیار بالایی در کشور برسانند.

نایب رئیس فدراسیون تنیس با اشاره به دوران حضورش در این ورزش ادامه داد: در دوران حضور در ورزش تنیس و سال‌های مختلف بر این باور بودم که در بین استان‌ها و شهرهای کشور تنها اصفهان است که توان رقابت با پایتخت را در ورزش تنیس کشور دارد.

وی بیان داشت: در این استان زیرساخت‌های بسیار خوبی برای ورزش تنیس وجود دارد و امکانات سخت‌افزاری تنیس اصفهان بسیار قابل توجه است.

میرزایی با بیان اینکه این امکانات دست کمی از پایتخت ندارد، گفت: اصفهان بازیکنان بسیار خوبی در ورزش تنیس داشته و ورزشکاران بسیاری نیز به تیم ملی معرفی کرده که این نشانه توان بالای این استان در ورزش تنیس است.

وی با اشاره به ضرورت بازگشت ورزشکاران اصفهانی به این شهر اضافه کرد: ورزش تنیس استان اصفهان با مشکل مهاجرت ورزشکاران خود دست و پنجه نرم می‌کند و مسئولان تنیس استان باید کاری کنند که این ورزشکاران به استان بازگشته و بار دیگر از ظرفیت‌های آنها استفاده شود.