گردشگران مراقب کارتن به دست های سوئیت های اجاره ای باشند

قربان عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: 19 هتل، 12 مهمانپذیر و تعدادی پانسیون اقامتی، هتل آپارتمان و مدارس درجه 1 استان برای اسکان مسافران نوروزی تدارک دیده شده است.

وی ادامه داد: برای آن دسته از مسافران که در چادرهای مسافرتی مستقر می شوند، 2 مکان یکی در مرکز استان و دیگری در شهرستان آزاد شهر پیش بینی شده است.

وی یکپارچه کردن چادرهای مسافراتی را برای مدیریت بهتر در ایجاد امنیت و خدمات دهی بیشتر به گردشگران اعلام کرد و اذعان داشت: با استقرار مسافران در 2 مکان مشخص امکانات بهتر و بیشتری به این عزیران ارائه خواهد شد.

عباسی از ساماندهی منازل استیجاری به مسافران خبر داد و اظهار داشت: خانه های استیجاری زیر نظر انجمن هتل داران است از این رو مجوز منازل استیجاری از سوی این انجمن صادر می شود و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان نظارت بر فعالیت این انجمن داشته و بازرسی دوره ای از این اماکن را انجام می دهد.

وی ادامه داد: برای اجاره خانه های استیجاری، کیوکس هایی تحت عنوان منازل استیجاری در ورودی و خروجی شهر تعیین شده که گردشگران می توانند به این دکه های دارای مجوزکه در میدان بسیج، ابتدای خیابان جرجان، نهار خوران گرگان و میدان معلمقرار دارند مراجعه کرده و اسکان یابند.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان در توضیح ساماندهی کارتون به دست های کنار خیابان گفت: جلساتی را در این زمینه با مسئولین مربوطه برگزار کردیم و قرار شد به این افراد اعلام شود که در صورت تمایل به اجاره منازل، زیر نظر انجمن هتل داران قرار بگیرند تا خدمات دهی به مسافران به صورت قانونی انجام شود.

وی اضافه کرد: اخذ مجوز برای اجاره منازلف شرایط سختی ندارد اما این افراد اغلب رقبتی به کسب مجوز برای اجاره منزل به گردشگران ندارند که با تدابیر لازم این افراد نیز ساماندهی خواهند شد.