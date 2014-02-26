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۷ اسفند ۱۳۹۲، ۱۵:۵۹

آیت الله علم الهدی:

خلوص و ایمان در راه خدا معیار ارزشمندی افراد است

خلوص و ایمان در راه خدا معیار ارزشمندی افراد است

نیشابور- خبرگزاری مهر: امام جمعه مشهد مقدس گفت: مردم نیشابور از یک سرباز درگاه امام زمان(عج) که 50 سال پیشانی بر درگاه اهل بیت(ع) ساییده است قدردانی خوبی کرده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر،  آیت‌الله سیداحمد علم‌الهدی ظهر چهارشنبه در مراسم نکوداشت آیت‌الله عبدالجواد غرویان در تکیه ابوالفضلی نیشابور، اظهارکرد: ایشان تمام مال و جان خود را در راه خدا  بدون تردید تقدیم کرده‌اند.

وی با اشاره به دوران طلبگی خود در حوزه علمیه میرزا جعفر، تصریح کرد: غرویان از طلاب  برجسته حوزه میرزاجعفر در مشهد بودند و در علوم تحصیلی به میرزا جوادآقا تهرانی مراجعه می‌کردند و از شاخص‌ترین شاگردان مرحوم آیت‌الله میلانی بودند.

امام جمعه مشهد مقدس ادامه داد: زمانی که آیت‌الله غرویان از طلاب برجسته مدرسه میرزاجعفر بودند، بنده یک طلبه کوچک بودم و ایشان مریدان جوان زیادی داشتند.

علم‌الهدی معتقد است: اخلاص کم‌نظیری در عمر امام جمعه سابق نیشابور تجلی داشته که هیچ‌گاه تغییرات سیاسی و اجتماعی، شخصیت ایشان را تغییر نداده است.

وی گفت: در یک پهنه 50 ساله حتی سابقه بی‌تقوایی ضعیف در سراسر عمر عالم ربانی  وجود نداشته است و شخصیت فقهی بزرگی دارند.

عضو مجلس خبرگان رهبری، اضافه کرد: چشم و چراغ حوزه علمیه میرزاجعفر در آغاز تحصیلات بنده، مرحوم مروی، مهمان‌نواز و غرویان سه طلبه نیشابوری بودند که تقوا و اخلاص در چهره‌های ایشان مشهود بود.

علم‌الهدی، نقطه برجسته شخصیت آیت‌الله غرویان را با توجه به شناخت خود از ابتدای طلبگی، داشتن یقیین در اعتقادات بیان کرد و گفت: ایشان از نظر علم، فقاهت، جهاد، تقوا و خصوصیات مجاهدتی مورد شناخت مردم نیشابور هستند.

امام جمعه مشهد با بیان این مطلب که وجود تردید در قاموس اعتقادی انسان بزرگ‌ترین عامل جلوگیری از سرمایه‌گذاری انسان در دین و اعتقادات است، اظهار داشت: امکان ندارد انسانی که در عقاید خود دارای تردید است بتواند مال و جان خود را در راه خدا تقدیم کند و وجود تردید در ایمان، موجب بریدن ترمز در هنگام عمل است.

علم‌الهدی بیان داشت: ما علم، فقیه و دانشمند زیاد داریم اما معیار ارزشمندی افراد در خلوص و ایمان در راه خدا است که ارزیابی می‌شود.

 

 

کد مطلب 2245018

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