خلوص و ایمان در راه خدا معیار ارزشمندی افراد است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سیداحمد علم‌الهدی ظهر چهارشنبه در مراسم نکوداشت آیت‌الله عبدالجواد غرویان در تکیه ابوالفضلی نیشابور، اظهارکرد: ایشان تمام مال و جان خود را در راه خدا بدون تردید تقدیم کرده‌اند.

وی با اشاره به دوران طلبگی خود در حوزه علمیه میرزا جعفر، تصریح کرد: غرویان از طلاب برجسته حوزه میرزاجعفر در مشهد بودند و در علوم تحصیلی به میرزا جوادآقا تهرانی مراجعه می‌کردند و از شاخص‌ترین شاگردان مرحوم آیت‌الله میلانی بودند.

امام جمعه مشهد مقدس ادامه داد: زمانی که آیت‌الله غرویان از طلاب برجسته مدرسه میرزاجعفر بودند، بنده یک طلبه کوچک بودم و ایشان مریدان جوان زیادی داشتند.

علم‌الهدی معتقد است: اخلاص کم‌نظیری در عمر امام جمعه سابق نیشابور تجلی داشته که هیچ‌گاه تغییرات سیاسی و اجتماعی، شخصیت ایشان را تغییر نداده است.

وی گفت: در یک پهنه 50 ساله حتی سابقه بی‌تقوایی ضعیف در سراسر عمر عالم ربانی وجود نداشته است و شخصیت فقهی بزرگی دارند.

عضو مجلس خبرگان رهبری، اضافه کرد: چشم و چراغ حوزه علمیه میرزاجعفر در آغاز تحصیلات بنده، مرحوم مروی، مهمان‌نواز و غرویان سه طلبه نیشابوری بودند که تقوا و اخلاص در چهره‌های ایشان مشهود بود.

علم‌الهدی، نقطه برجسته شخصیت آیت‌الله غرویان را با توجه به شناخت خود از ابتدای طلبگی، داشتن یقیین در اعتقادات بیان کرد و گفت: ایشان از نظر علم، فقاهت، جهاد، تقوا و خصوصیات مجاهدتی مورد شناخت مردم نیشابور هستند.

امام جمعه مشهد با بیان این مطلب که وجود تردید در قاموس اعتقادی انسان بزرگ‌ترین عامل جلوگیری از سرمایه‌گذاری انسان در دین و اعتقادات است، اظهار داشت: امکان ندارد انسانی که در عقاید خود دارای تردید است بتواند مال و جان خود را در راه خدا تقدیم کند و وجود تردید در ایمان، موجب بریدن ترمز در هنگام عمل است.

علم‌الهدی بیان داشت: ما علم، فقیه و دانشمند زیاد داریم اما معیار ارزشمندی افراد در خلوص و ایمان در راه خدا است که ارزیابی می‌شود.