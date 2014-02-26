تقویت صنعت بسته بندی و فرآوری محصولات از محورهای اصلی اقتصاد مقاومتی است

سید عیسی مهدوی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با ابلاغ سیاست اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری بیشترین تاکید بر توانمندی های داخلی و استفاده از ظرفیت های ملی است.

وی اظهارداشت: در این اقتصاد آنچه که مهم به نظر می رسد توجه به قابلیت توانمندی، نیروی انسانی، سرمایه های کشور و بخش مهمی از مدیریت صحیح داخلی است.

فرماندار رشت گفت: اقتصاد ایران از گذشته دور به دلیل وابستگی شدید به درآمدهای نفتی همواره در برابر آسیب های جدی بوده است بنابراین انتظار می رود با نگاه مدبرانه، سیاست ها به گونه ای تنظیم شود تا منابع درآمدی کشور تنها متکی به نفت نباشد.

وی افزود: از ابزارهای مختلف به ویژه صادرات، فنی و مهندسی، کالاهای با کیفیت و توجه به تنوع صادراتی در بخش های صنعتی، معدنی و محصولات فرآوری شده کشور می توان در این زمینه گام های جدی برداشت.

مهدوی ادامه داد: مقصود اقتصاد مقاومتی ضربه ناپذیر کردن اقتصاد ایران است تا حوادث و رخدادهای مختلف به ویژه تحریم ها در آن کارساز نباشد.

وی یادآورشد: افزایش صادرات غیرنفتی باعث کاهش وابستگی به نفت و همینطور در این عرصه آسیب خام‌فروشی که از دغدغه‌ های جدی مقام معظم رهبری نیز هست باید به طور جدی مورد توجه بنگاه‌ ها و دولت قرار گیرد.