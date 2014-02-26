  1. استانها
  2. گیلان
۷ اسفند ۱۳۹۲، ۱۵:۳۱

مهدوی:

تقویت صنعت بسته بندی و فرآوری محصولات از محورهای اصلی اقتصاد مقاومتی است

تقویت صنعت بسته بندی و فرآوری محصولات از محورهای اصلی اقتصاد مقاومتی است

رشت – خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان رشت گفت: تقویت صنعت بسته بندی، فرآوری محصولات و تولیدات داخلی از محورهای اصلی اقتصاد مقاومتی است.

سید عیسی مهدوی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با ابلاغ سیاست اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری بیشترین تاکید بر توانمندی های داخلی و استفاده از ظرفیت های ملی است.

وی اظهارداشت:  در این اقتصاد آنچه که مهم به نظر می رسد توجه به قابلیت  توانمندی، نیروی انسانی، سرمایه های کشور و بخش مهمی از مدیریت صحیح داخلی است.

فرماندار رشت گفت: اقتصاد ایران از گذشته دور به دلیل وابستگی شدید به درآمدهای نفتی همواره در برابر آسیب های جدی بوده است بنابراین انتظار می رود با نگاه مدبرانه، سیاست ها به گونه ای تنظیم شود تا منابع درآمدی کشور تنها متکی به نفت نباشد.

وی افزود: از ابزارهای مختلف به ویژه صادرات، فنی و مهندسی، کالاهای با کیفیت و توجه به تنوع صادراتی در بخش های صنعتی، معدنی و محصولات فرآوری شده کشور می توان در این زمینه گام های جدی برداشت.

مهدوی ادامه داد: مقصود اقتصاد مقاومتی ضربه ناپذیر کردن اقتصاد ایران است تا حوادث و رخدادهای مختلف به ویژه تحریم ها در آن کارساز نباشد.

وی یادآورشد: افزایش صادرات غیرنفتی باعث کاهش وابستگی به نفت و همینطور در این عرصه آسیب خام‌فروشی که از دغدغه‌ های جدی مقام معظم رهبری نیز هست باید به طور جدی مورد توجه بنگاه‌ ها و دولت قرار گیرد.

کد مطلب 2245020

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها