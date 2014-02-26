13 خوشه صنعتی در لرستان شناسایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد محمدی ظهر چهارشنبه در جلسه کمیته خوشه صنعتی لرستان اظهار داشت: با توجه به اینکه سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران به عنوان متولی اصلی ساماندهی خوشه‌ها و شبکه های های کسب و کار در کشور شناخته شده است در راستای حمایت از تولید و توسعه خوشه های کسب و کار اولین کمیته استانی تشکیل شد.

وی گفت: ایجاد و توسعه خوشه های کسب و کار به سازمان کارگزار مرتبط با خوشه یعنی عامل توسعه خوشه (CDA) و حمایت نهادهای پشتیبان خوشه که متشکل از دستگاههای دولتی و غیر دولتی هستند نیازمند است.

وی گفت: تا کنون 13 خوشه صنعتی توسط این شرکت از قبیل طیور، پرورش ماهی قزل آلا، خوراک دام، ورشو، جاجیم و گلیم، فرآوری زیتون، گیاهان دارویی، انار و انجیر، خیار شور، برنج کوبی، نایلون، عسل و سنگ شناسایی شده که امکان سنجی دو خوشه سنگ و عسل صورت گرفته و خوشه سنگ در مرحله پایانی و یا همان فاز توسعه خود را سپری می کند.

بنابر این گزارش در این جلسه مقرر شد دستگاههای اجرایی معاونین و کارشناسان مرتبط را برای عضویت در کمیته خوشه صنعتی لرستان به شرکت شهرکهای صنعتی که دبیری کمیته را بر عهده دارد معرفی کنند.

از دیگر مصوبات این جلسه برگزاری دوره آموزشی تربیت CDA برای کارشناسان دستگاههای دولتی و نیز افراد واجد صلاحیت بخش خصوصی منتخب شده از سوی نهادهای دولتی را در نیمه اول سال 93 بود.

در این جلسه مقرر شد که توسعه دو خوشه ی ورشو و ماهی قزل آلا توسط اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان و نیز سازمان جهاد کشاورزی استان به عنوان سازمان کارگزار خوشه صورت گیرد.