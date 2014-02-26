همکاریهای ارتباطی ایران با افریقا و روسیه/ سرمایه گذاری اقتصادی و فنی در حوزه ICT

به گزارش خبرنگار مهر، در حاشیه کنگره جهانی موبایل 2014 در شهر بارسلونای اسپانیا، محمود واعظی در دیدار با وزیر ارتباطات آفریقای جنوبی در زمینه‌های مختلف همکاری بین دو کشور اعم از مسائل اقتصادی و فنی گفتگو و مذاکره کرد.

وی با اشاره بر روابط دوستانه و خوب دو کشور و تاکید بر توسعه این روابط به ویژه همکاریهای فنی در حوزه‌های ICT خواستار گسترش روابط فنی دو کشور شد.

واعظی با تاکید بر حمایت وزارت ارتباطات از سرمایه‌گذاری در حوزه ICT، خواستار افزایش همکاری های دو جانبه در زمینه‌های تحقیقاتی و پژوهشی و نیز حمایت متقابل در مجامع بین‌المللی شد.

وزیر ارتباطات آفریقای جنوبی نیز با تشریح وضعیت شبکه‌های ارتباطی موجود و اشاره به زیرساخت‌های ارتباطی و دستاوردهای این کشور در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات، بر روابط دوستانه دو کشور تاکید و خواستار ادامه همکاریها و حمایت از مواضع یکدیگر در مجامع بین‌المللی شد.

در این دیدار طرفین، به تشریح راهکارهای توسعه آتی ارتباطات و فناوری اطلاعات با هدف ارائه سرویس‌های مورد نظر به کاربران با کیفیت مطلوب و هزینه معقول شدند.

در همین حال وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات کشورمان، با همتای خود از کشور روسیه نیز دیدار و گفت و گو کرد.

واعظی در دیدار با وزیر مخابرات و ارتباطات فدارسیون روسیه با اشاره بر ارتباطات دوستانه و خوب و سابقه همکاریهای اقتصادی بر توسعه این روابط به ویژه، همکاریهای فنی در حوزه ICT تاکید کرد و خواستار افزایش سطح همکاری در این حوزه شد.

وی در این دیدار با تاکید بر همکاریهای نزدیک دو کشور در زمینه‌های اقتصادی، به سطح روابط بالای بین دو کشور اشاره و بر انجام پروژه‌های مشترک تاکید کرد.

وزیر مخابرات و ارتباطات فدراسیون روسیه نیز با ابراز خوشحالی از این دیدار با و با اشاره به دستاوردهای ایران در زمینه‌های مختلف ICT برغم تحریم‌های اعمال شده، خواستار مشارکت فعال ایران در اجلاس‌های منطقه‌ای مربوط به طیف فرکانسی شد.

وی با تشریح کامل نحوه استفاده از فناوری‌های نوین به ویژه فناوری‌های حوزه ICT در برگزاری مسابقات المپیک زمستانی در سوچی، به نقش ارتباطات و فناوری اطلاعات در تسهیل کلیه امور جامعه بشری اعم از اقتصادی و اجتماعی تاکید و خواستار توسعه روابط فیمابین شد.

وزیر مخابرات و ارتباطات فدراسیون روسیه از دکتر واعظی وزیر ارتباطات جهت سفر به مسکو و بازدید از زیرساختهای مخابراتی آن کشور دعوت به عمل آورد.