به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سیدرضا تقوی ظهر چهارشنبه در مراسم نکوداشت آیتالله غرویان امام جمعه سابق نیشابور در تکیه ابوالفضلی این شهر، اظهارکرد: ایران در عراق هم اجازه روی کارآمدن دولت مد نظر آمریکا را نداد و در سوریه هم نگذاشتیم سیاست آمریکا اجرایی شود.
وی با بیان اینکه گاهی در برخی نقاط دنیا یک نگاه خشمگین رئیس جمهور آمریکا به برخی مقامات سایر کشورها موجب تغییر آنها میشود، تصریح کرد: آمریکا پنجه بر روی منابع غنی ملتهای محروم انداخته و اندیشه انقلاب اسلامی، ملت ایران و مقام معظم رهبری، تنها قدرت در مقابل او است.
این مقام کشوری بیان کرد: آمریکا قصد عوض کردن نقشه خاورمیانه را داشته است و میخواست غزه و حزبالله سقوط کنند که ایران در مقابل آن ایستاد و نگذاشت این اتفاق بیفتد.
تقوی با تاکید بر اینکه آمریکا با تمام عظمتاش در برابر انقلاب ایران زانو زده است، یادآور شد: آمریکا از ما به مذاکره، نیازمندتر است و نمیتواند بدون ایران در منطقه کاری انجام دهد.
رئیس شورای سیاستگذاری ائمه کشور همچنین با اشاره بهاینکه انسان باید خیلی از مدار انسانیت فاصله بگیرد تا که خدمت خدمتگزاران را نادیده بگیرد، گفت: فطرت انسانی میگوید که هر کس خدمتی کرد و گامی برای بالندگی برداشت، باید تجلیل شود.
تقوی با بیان اینکه ایشان 30 سال مردم را به تقوا توصیه و خدمت صادقانه کردند، بیان داشت: آقای غرویان مایه برکت و گنجینه معنویت و دعا برای نیشابور هستند.
وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری به ایشان علاقمند هستند و همیشه مورد لطف مقام معظم ولی فقیه بودند، یادآور شد: در همان دورهای که از ایشان خواهش کردیم تا بهخاطر حفظ سلامتشان، پرچم نماز جمعه را سرباز رشید دیگری بردارد و امام جمعه خوب فاضل و ارزشمند فعلی جناب آقای مقری برداشتند، آقا سفارش کردند که حرمت جناب غرویان باید حفظ شود.
این مقام مسؤل کشوری تصریح کرد: هیچگاه از موضع قدرت با مردم سخن نمیگوییم که از این آفات حوزه روحانیت است و همیشه از موضوع دلسوزی، محبت و خدمت با مردم صحبت کردیم چون مردم عیالالله هستند.
تقوی معتقد است: روحانیت یکی از عناصر مولد فرهنگ و زبان دین در برابر بدعتها و پناهگاه مظلومان، محرومان و مستضعفان است.
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