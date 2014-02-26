20 هزار خیر مددجویان شهرستان تبریز را حمایت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد یاورزاده چهارشنبه در حاشیه برگزاری آیین نکوداشت خیران کمیته امداد امام خمینی(ره) آذربایجان شرقی که در محل مصلای اعظم این شهر برگزار شد با اعلام این خبر گفت: این تعداد خیرین هزینه های مددجویان شهرستان تبریز را در زمینه هایی چون ایتام ، جهیزیه ، مسکن ، درمان و سایر موارد تامین می کنند.

وی افزود: در مراسم امروز که با شعار احسان ، همگرایی اجتماعی و نصرت الهی برگزار شد ، 25 نفر از خیران این شهرستان به نمایندگی از سایر عزیزان مورد تجلیل قرار گرفتند.

یاورزاده ادامه داد: در آیین نکوداشت خیران کمیته امداد استان ، هزار نفر از خیران شهرستان تبریز حضور داشتند.

مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان تبریز با بیان اینکه انفاق و احسان مورد تاکید خداوند متعال در قرآن کریم بوده و سیره انبیاء و ائمه معصومین (ع) است تصریح کرد: نهادینه شدن فرهنگ احسان و انفاق موجب می شود تا سایه فقر و تنگدستی از جامعه اسلامی رخت بر بندد که این امر یکی از وظایف ذاتی و راهبردی کمیته امداد امام خمینی (ره) در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.

یاورزاده ابراز داشت: ترویج فرهنگ احسان موجب همگرایی اجتماعی در جامعه می شود و در پرتو این فرهنگ انسانی و اسلامی می توان بسیاری از مشکلات موجود در کشور را با سرعت و روحیه بیشتری حل و فصل کرد.

وی در پایان اظهار داشت: کمیته امداد امام خمینی (ره) بهترین بستر برای ایجاد ارتباط خیران با محرومان واقعی است و ارتباطات گسترده ای با این قشر نوعدوست ایجاد شده است.