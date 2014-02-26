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۷ اسفند ۱۳۹۲، ۱۵:۵۸

همایش خانواده و سبک زندگی دینی در خراسان جنوبی برگزار شد

همایش خانواده و سبک زندگی دینی در خراسان جنوبی برگزار شد

بیرجند – خبرگزاری مهر: همایش خانواده و سبک زندگی دینی دانشجویان و طلاب علوم دینی در خراسان جنوبی برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سید جواد رضوی  مدیرکل کمیته امداد خراسان جنوبی ظهر چهارشنبه در این همایش اظهارکرد: 200 مقاله به دبیرخانه این همایش ارسال شده که 140 مقاله پذیرفته شده است.

وی با بیان اینکه تقويت باورهاي ديني و تعالي هويت فرهنگي و ارزشي دانشجويان باید مورد توجه قرار گیرد، تصریح کرد:  در این راستا همایش خانواده و سبک زندگی دینی با همکاری دانشگاه بیرجند و کمیته امداد برگزار شده است.

وی با اشاره به اینکه در مورد سبک زندگی اسلامی باید تحقیقاتی مستقل انجام شود؛ تصریح کرد: امید است سبک زندگی اسلامی کم‌کم وارد جامعه و کشورمان شده و به الگویی برای تمام جهانیان تبدیل شود.

وی با بیان اینکه بینش و تفکر انسان باید با توحید و خداوند همراه باشد، ادامه داد: اطاعت از دستورات خدا سبک زندگی اسلامی است و با فاصله گرفتن از آنها بسیاری از ناهنجاری‌ها در جامعه ایجاد می شود.

مدیرکل کمیته امداد خراسان جنوبی تاکید کرد: سبک زندگی اسلامی باید در عمل تببین شود.

 دشمن به دنبال انحراف در سبک زندگی دینی است

کارشناس امور دینی و نماینده سابق مردم بیرجند در مجلس شورای اسلامی نیز در این همایش با بیان اینکه سبک زندگی دینی موضوعی قراردادی نیست، اظهارکرد: پیامبران و اهل بیت(ع) راهنمایی برای رسیدن به سبک زندگی اسلامی هستند.

سید علیرضا عبادی با بیان اینکه بشر امروز دچار غفلت شده است، ادامه داد: دشمنان امروز قصد انحراف مسلمانان از دین و سبک زندگی دینی را دارند.

وی با تاکید بر اینکه قرآن و اسلام  اصول و پایه های سبک زندگی اسلامی هستند، تصریح کرد: باید در  برابر نفوذ محتوای پوچ بیگانه در زندگی جامعه امروز تلاش کنیم.

این کارشناس دینی با بیان اینکه  باید برای رشد و پرورش کودک خانواده ها تلاش بسیاری انجام دهند، بیان کرد: متاسفانه آنچه امروز در این جهان و حتی در کشورهای اسلامی نسبت به حقوق‌دانی خانواده مشاهده می‌شود بسیار ناراحت‌کننده است.

 

 

 

 

 

کد مطلب 2245026

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