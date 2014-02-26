اقتصاد مقاومتی سر لوح کار مراکز آموزش عالی قرار گیرد/ همایش ملی علوم زیستی در دامغان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی علی آبادی صبح چهارشنبه در همایش دو روزه ملی علوم زیستی در محل دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان ضمن نتشریح سیاست های مقام معظم رهبری در بحث اقتصاد مقاومتی، اظهار داشت: یکی از مراکزی که می تواند به اقتصاد مقاومتی بپردازد مراکز آموزش عالی ما است که این موضوع را باید به صورت ویژه در دستور کارهای خود قرار دهد.

وی وظیفه مراکز آموزش عالی را انجام کارهای تحقیقاتی و بهره گیری از نظرات کارشناسان و اساتید برای تحقق بحث اقتصاد مقاومتی دانست و افزود: برای بهتر شدن اقتصاد کشور همه باید کمک کنند.

رئیس کمیسیون دانشجویی شهرستان دامغان همچنین با تاکید بر اینکه تحقیق و پژوهش باید مورد توجه مراکز آموزش عالی باشد اظهار داشت: انجام این کار منوط به تلاش و جدیت اساتید، هیئت های علمی و دانشجویان دارد که باید در این راستا بیش از گذشته تلاش کنند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان نیز در این همایش، رشته علوم زیستی را از با ارزش ترین رشته های این دانشگاه دانست و اظهار داشت: رشته علوم زیستی در بین رشته های دانشگاهی جایگاه ویژه ای دارد.

حسین عباسپور افزود: هر چه علم ما در زمینه علوم زیستی افزایش پیدا کند به رشد و توسعه این رشته کمک فراوان خواهد کرد.

وی تصریح کرد: برای تقویت رشته علوم زیستی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان گام های خوبی برداشته شد و در تلاش هستیم بتوانیم خدماتی شایسته ای با همراهی و همفکری اساتید و دانشجویان برای این رشته ارائه کنیم.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان با بیان اینکه این دانشگاه با پنج دانشکده توانسته موفقیت های خوبی را کسب کند گفت: این موفقیت ها مدیون تلاش ها، همراهی و جدیت اساتید، اعضای هیئت علمی و کارکنان این واحد دانشگاهی بوده است.

دبیر علمی همایش ملی علوم زیستی نیز در ادامه این مراسم از وصول 450 مقاله به دبیرخانه این همایش خبر داد و گفت: از این تعداد مقالات وارده 400 مقاله به صورت پوستر بوده است.

دکتر ناهید مسعودیان خاطرنشان ساخت: در طول دو روز برگزاری این همایش دو مقاله به صورت سخنرانی و چهار مقاله دیگر به صورت پوستر پذیرفته شدکه در اختتامیه این همایش از مقالات برتر تقدیر و تجلیل به عمل خواهد آمد.

وی گفت: ژنتیک، بیوشیمی، بیوفیزیک، علوم گیاهی، علوم جانوری، زیست فناوری، بیو انفورماتیک، میکروب شناسی، شیلات و آبزیان از مهم ترین محورهای این همایش ملی بود.

سخنرانی و تجلیل از دکتر احمد مجد چهره اخلاق و ماندگار کشور، پخش کلیپی از دست آوردهای دانشگاه اسلامی واحد دامغان و برگزاری و تشکلیل کارگاه های تخصصی در طول دو روز برگزاری از دیگر برنامه های همایش ملی علوم زیستی بوده است.

همایش ملی دو روزه علوم زیستی از سوی معاونت پژوهشی و فناوری و دانشکده علوم زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان برگزار شد.