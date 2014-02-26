نمایش پوسترهای ضدجنگ «سایبان آرامش» در ارسباران

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهنگسرای ارسباران مجموعه‌ای از پوسترهای ضدجنگ بهناز نیکخواه منفرد را در نمایشگاهی با عنوان «سایبان آرامش» به نمایش می‌گذارد.

اين نمايشگاه كه شنبه 10 اسفندماه با حضور علاقه مندان این رشته گشايش مي يابد، شامل 10 پوستر با موضوع جنگ و عوارض و آثار تخريبي آن است كه توسط این هنرمند پدید آمده‌اند.

بهناز نیکخواه منفرد فارغ التحصیل رشته گرافیک است و تاکنون نمایشگاه های گروهی پوستر «مکتب تهران» در خانه هنرمندان ایران، نمایشگاه گروهی جشنواره «پوستر طلوع»، شرکت در جشنواره پوستر صربستان با موضوع صلح و کسب مقام دوم پوستر در جشنواره «مکتب تهران» را در کارنامه هنری خود دارد.

نمایشگاه پوسترهای ضدجنگ «سایبان آرامش» شنبه 10 اسفند 92 در فرهنگسرای ارسباران واقع در سیدخندان، خیابان جلفا افتتاح می شود و به مدت 5 روز از ساعت 10 تا 19 پذیرای عموم علاقمندان و بازدیدکنندگان است.