واکنش سخنگوی وزارت امور خارجه به حوادث نیجریه

به گزارش خبرگزاری مهرف مرضیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان ضمن محکوم نمودن حملات تروریستی گروه بوکوحرام به یک مدرسه در ایالت یوبه نیجریه که منجر به کشته شدن 58 دانش آموز نیجریه ای شد ، اظهار داشت : جمهوری اسلامی ایران براساس سیاست اصولی و همیشگی خود هرگونه خشونت گرایی ، افراطی گری و اقدامات تروریستی ، بویژه عمل غیر انسانی اخیر در ایالت یوبه نیجریه را محکوم می نماید و خواهان صلح، آرامش و امنیت برای ملت نیجریه می باشد .

