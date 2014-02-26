محدوديتهای ترافیکی آخر هفته اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تردد موتورسيكلت از ساعت 12 ظهر چهار شنبه مورخ 92/12/07 الي ساعت 24 روز جمعه 92/12/09 از محورهای كرج - چالوس، هراز، فيروزكوه و محور تهران - سمنان - مشهد و بالعكس ممنوع است.

محور كرج - چالوس

الف - تردد انواع تريلر و كاميون از محور كرج - چالوس كماكان ممنوع است.

ب - تردد انواع وسايل نقليه از ساعت 1430 الی 2400 روز جمعه مورخه 92/12/09 از كرج به سمت مرزن آباد ممنوع بوده وبا اعلام مامورين پليس راه در محل تردد انواع وسايل نقليه از ساعت 1730 الی 2400 روز جمعه مورخه 92/12/09 از 15 كيلومتر بالاي مرزن آباد(دزبن) به سمت كرج بصورت يكطرفه خواهد بود.

محور هراز

الف - تردد تمامی تريلرها ازمحور هرازكماكان ممنوع است.

ب - تردد تمامی كاميونها و كاميونت ها به استثناي حاملين موادسوختي و فاسد شدني از ساعت 12 الی 24 روز چهارشنبه مورخه 92/12/07 و همچنین از ساعت 6 الی 24 روزهای پنج شنبه و جمعه مورخه های 8و92/12/09از محور هراز ممنوع مي باشد.

ج - تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 14 الی 18 روز جمعه مورخه 92/12/09 از مبارک آباد تا امام زاده هاشم در استان تهران به منظور تخلیه بار ترافیکی پیست آبعلی ممنوع است.

محور دماوند

تردد تمامی تریلرها به استثناي حاملين موادسوختي و فاسد شدني از ساعت 6 الی 24 روز جمعه مورخه 92/12/09 از محور تهران به قائم شهر و بالعکس ممنوع است.

ضمناً مركزاطلاعات وكنترل ترافيك پليس راهور ناجا با شماره تلفن 120 و 88255555 (10 خط) به طور شبانه روزي پاسخگوي وضعيت راههاي كشور و امداد رساني احتمالي به هموطنان عزيز كشورمان است.

رانندگان وسایل نقلیه ای که قصد سفر در محورهای برفگیر و کوهستانی را دارند لازم است ضمن همراه داشتن زنجیر چرخ از سلامت سیستم گرمایش وسیله نقلیه خود اطمینان حاصل نمایند.