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۷ اسفند ۱۳۹۲، ۱۵:۴۳

محدوديتهای ترافیکی آخر هفته اعلام شد

محدوديتهای ترافیکی آخر هفته اعلام شد

مرکز پلیس راه کشور، محدودیتهای ترافیکی آخر هفته در جاده های منتهی به تهران را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تردد موتورسيكلت از ساعت 12 ظهر چهار شنبه مورخ 92/12/07 الي ساعت 24 روز جمعه 92/12/09 از محورهای كرج - چالوس، هراز، فيروزكوه و محور تهران - سمنان - مشهد و بالعكس ممنوع است.

محور كرج - چالوس

الف - تردد انواع تريلر و كاميون از محور كرج - چالوس كماكان ممنوع است.

ب - تردد انواع وسايل نقليه از ساعت 1430 الی 2400 روز جمعه مورخه 92/12/09 از كرج به سمت مرزن آباد ممنوع بوده وبا اعلام مامورين پليس راه در محل تردد انواع وسايل نقليه از ساعت 1730 الی 2400 روز جمعه  مورخه 92/12/09 از 15 كيلومتر بالاي مرزن آباد(دزبن) به سمت كرج بصورت يكطرفه خواهد بود.

محور هراز    

الف - تردد تمامی تريلرها ازمحور هرازكماكان ممنوع است.

ب - تردد تمامی كاميونها و كاميونت ها به استثناي حاملين موادسوختي و فاسد شدني  از ساعت 12 الی 24 روز چهارشنبه مورخه 92/12/07 و همچنین از ساعت 6 الی 24 روزهای پنج شنبه و جمعه مورخه های 8و92/12/09از محور هراز ممنوع مي باشد.

ج - تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 14 الی 18 روز جمعه مورخه 92/12/09 از مبارک آباد تا امام زاده هاشم در استان تهران به منظور تخلیه بار ترافیکی پیست آبعلی ممنوع است.

محور دماوند

تردد تمامی تریلرها به استثناي حاملين موادسوختي و فاسد شدني از ساعت 6 الی 24 روز جمعه مورخه 92/12/09 از محور تهران به قائم شهر و بالعکس ممنوع است.

ضمناً مركزاطلاعات وكنترل ترافيك پليس راهور ناجا با شماره تلفن 120 و 88255555 (10 خط) به طور شبانه روزي پاسخگوي وضعيت راههاي كشور و امداد رساني احتمالي به هموطنان عزيز كشورمان است.

رانندگان وسایل نقلیه ای که قصد سفر در محورهای برفگیر و کوهستانی را دارند لازم است ضمن همراه داشتن زنجیر چرخ از سلامت سیستم گرمایش وسیله نقلیه خود اطمینان حاصل نمایند.

کد مطلب 2245040

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