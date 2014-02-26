رایزنی با شهرداری برای ایجاد محل دائمی نمایشگاه های صنفی

به گزارش خبرنگار مهر، نعمت الله ترکی در حاشیه آغاز به کار نمایشگاه های عرضه مستقیم کالا در جمع خبرنگاران گفت: هم اکنون مکان های برگزاری نمایشگا های عرضه مستقیم کالا استاندارد نیست و باید محلی مناسب برای آن تعبیه شود.

معاون استاندار تهران از رایزنی استانداری برای ایجاد محل دائمی نمایشگاه های صنفی خبر داد و گفت: هفته آینه جلسه ای با شهرداری برگزار خواهد شد تا زمین مناسبی را برای این موضوع در اختیار اصناف بگذارند.

وی تصریح کرد: بر این اساس این محل ها تبدیل به مراکز دائمی عرضه مستقیم کالا خواهد شد. به گفته معاون استاندار تهران، تفاهمات لازم با سرمایه گذاران نیز صورت گرفته که امیدواریم عملیاتی شود.