سبک زندگی انسان ها باید متناسب با راز خلقت باشد/ خداشناسی مستلزم خودشناسی است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی اسماعیلی چهارشنبه در سومین نشست علمی دانشجویان و طلاب علوم دینی و همایش اتحاد و انسجام اسلامی با بیان اینکه ارتباط انسان با خود مهم ترین ارتباط از دیدگاه اسلامی است، اظهار داشت: ارتباط انسان با خود یکی از مهم ترین ارتباط ها است که از اهمیت بیشتری برخوردار است.

وی ادامه داد: علم امروزی به دنبال خودآگاهی دنیا است و این علم قبل از هر چیز انسان را مجبور می کند تا خود را بشناسد.

مدیر کل امور اجتماعی استانداری آذربایجان شرقی خاطر نشان کرد: خودآگاهی علمی به تنهایی انسان را به سعادت نمی رساند بلکه باید انسان ها قبل از هر چیزی علم خودشناسی را بیاموزند.

اسماعیلی اضافه کرد: مبنای خودآگاهی علمی آموزه های انسانی است و انسان ها بر اثر تحصیل معلومات دانشمندان به جایگاه علمی می رسند.

وی کشورهای غربی را یکی از پر مصرف ترین داروی اعصاب و روان دانست و اظهار داشت: با توجه به اینکه مردم کشورهای غربی از ایمان قلبی برخوردار نسیتند باعث شده که دچار سرگردانی شوند.

مدیر کل امور اجتماعی استانداری آذربایجان شرقی علت سرگردانی مردم کشورهای غربی را دوری از معنویات و باورهای دینی عنوان کرد.

اسماعیلی افزود: آموزه های دینی انسان ها را به اتحاد و انسجام دعوت می کند و دشمن با استفاده از جنگ نرم تلاش بر کم رنگ کردن آن دارد.

وی تفرقه افکنی، جدایی انسان ها از یکدیگر و ایجاد احزاب مختلف را از مهم ترین اهداف دشمن برشمرد.

اسماعیلی خاطرنشان کرد: سبک زندگی اسلامی حس نوع دوستی و انسان دوستی را به انسان ها آموزش می دهد.