شهادت جوان 22 ساله بحرینی در اثر شکنجه ظالمانه در زندان آل خلیفه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، منابع وابسته به مخالفان بحرینی از شهادت جعفر الدرازی جوان22 ساله بحرینی در نتیجه شکنجه در زندان رژیم آل خلیفه و در نتیجه سهل انگاری مسئولان زندان در درمان وی- با توجه به اینکه الدرازی از مرض کم خونی رنج می بُرد- خبر دادند.

این منابع اعلام کردند: شهید الدرازی و دیگر گروهی که به همراه وی بازداشت شده اند در مراکز بازجویی با شوک الکتریکی در معرض شکنجه قرار گرفته اند سپس به مرکز پلیس برده شده تا آثار شکنجه علیه آنها در دادگاه مشخص نشود.

از سوی دیگر جمعیت الوفاق بحرین با صدور بیانیه ای اعلام کرد: محمد الدرازی یکی از قربانیان بازداشت، شکنجه و سهل انگاری در امور درمانی است.

الوفاق اعلام کرد: رژیم مسئول شهادت الدرازی است زیرا جعفر محمد جعفر الدرازی را در معرض شکنجه جسمی و روانی قرار داد و در درمان وی سهل انگاری کرد.

در این بیانیه آمده است: شهید الدرازی پس از انتقال از بازداشتگاه به بیمارستان به شهادت رسید. جان شهروندان بحرینی برای رژیم ارزشی ندارد. شهادت الدرازی ظلم و نقض آشکار حقوق زندانیان است. این شهید شرایطی مشابه شهید محمد المشیمع که در دوم اکتبر سال2012 به شهادت رسید داشت و زندانی بیمار بود و از مرض کم خون رنج می بُرد.

الوفاق از همه خواست که در مراسم تشییع این شهید در ساعت سه به وقت بحرین مشارکت کنند.