مصرف كود شيمايي در مزارع سيب زميني اردبيل مديريت شود

قدير نوري بعد از ظهر چهارشنبه در حاشیه آخرین روز همايش ملي و تخصصي آشناي با فرصت هاي كشاورزي و امنيت غذايي و توليد محصول سالم و طبيعي در گفتگو با خبرنگار مهر تصريح كرد: سيب زميني اردبيل يكي از شاخص ترين محصولات كشاورزي اين منطقه است كه مديريت مصرف سموم در آن ضرورت ويژه دارد.

وي با بيان اينكه 25 هكتار از اراضي كشاورزي اردبيل به كاشت سيب زميني اختصاص دارد، ادامه داد: اردبيل هموراه در رتبه هاي برتر از لحاظ حجم و كيفيت توليد سيب زميني كشور است.

وي افزود: با اين وجود امروزه مشتري پسندي يك محصول كشاورزي در گرو سلامت و امنيت غذايي آن بوده و لازم است به اين نياز در كاشت سيب زميني توجه شود.

نوري معتقد است در سال هاي اخير مصرف كود وسموم در اراضي كشاورزي استان افزايش داشته و اين در حالي است كه مي توان از شيوه هاي ديگر نسبت به كنترل آفات سيب زميني اقدام كرد.

استاد دانشگاه هاي اردبيل بعد از مديريت آب مصرفي سيب زميني مديريت آفات را ضروري عنوان كرد وافزود: اردبيل بايد به دنبال توليد نمونه سالمي از اين محصول باشد تا زمينه صادرات سيب زميني توسعه يابد.

وي با بيان اينكه تحقيقات نشان مي دهد كاهش 25 درصدي شاخ و برگ سيب زميني در كيفيت غذايي آن تاثير ندارد، ادامه داد: با اين وجود بسياري از كشاورزان ترجيح به استفاده از سموم دارند.

نوي تاكيد كرد: در صورتي ميتوان كشاورزي سالم داشت كه استفاده از كود مديريت شده و در اندازه وزمان مناسب باشد.