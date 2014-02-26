لزوم استفاده از تمام توانمندیها برای کاهش سوانح ترافیکی در فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سیروس سجادیان ظهر چهارشنبه در چهارمین سمینار سوانح ترافیکی بیان کرد: از جمله عوامل موثر در بروز سوانح ترافیکی کودکان زیر 18سال در استان فارس، می توان به سوانح هنگام دوچرخه سواری، تردد در اطراف مدرسه و سرویس های مدرسه اشاره کرد.

وی در اختیار قرار دادن موتور سیکلت برای افراد زیر 18سال و ترک موتور سیکلت نشستن را دیگر عوامل مرتبط با بروز سوانح این گروه سنی در استان فارس برشمرد و افزود:همچنین برخی سوانح و حوادث در کودکان زیر 18 سال، هنگام بازی و یا پیاده شدن از خودرو اتفاق می افتد.

وی با تاکید بر لزوم استفاده از تمامی توانمندیها در این حوزه اظهار داشت: در این استان توانمندی بسیاری برای استفاده از ابزارهای کاهش این مشکلات و دستیابی به هدف موردنظر وجود دارد که با یک مدیریت قوی ممکن می شود.

رئیس برگزاری چهارمین سمینار کاهش سوانح و حوادث ترافیکی و رئیس مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت دانشگاه علوم پزشکی شیراز نیز افزود: سالانه یک و نیم میلیون نفر در دنیا جان خود را در اثر سوانح ترافیکی از دست می دهند و بر همین اساس، دهه 2011تا 2020میلادی به عنوان دهه کاهش بار ترافیکی نامگذاری شده است.

دکتر کامران باقری لنکرانی با بیان اینکه دانشگاه علوم پزشکی شیراز از ابتدای نامگذاری این دهه، اقدام به برگزاری این سمینار کرده، ابراز داشت: کودکان و نوجوانان یکی از آسیب پذیرترین اقشار جامعه در این سوانح هستند و بر همین اساس، امسال محوریت برگزاری این سمینار را این گروه تشکیل می دهند.

وی اضافه کرد: سال گذشته در ایران در هر 27 دقیقه یک نفر جان خود را در سوانح ترافیکی از دست داده و این امر لزوم برنامه ریزی و اقدامات پیشگیرانه را ضروری می سازد.

رئیس فرهنگستان علوم پزشکی ایران نیز با اشاره به مولفه های موثر در بروز سوانح در گروه کودکان و نوجوانان، گفت:یکی از عوامل جدی و پرخطر در این زمینه، تمایل کودکان به تردد مستقل از والدین است که علت اصلی مرگ کودکان 15 تا 19 ساله و علت دوم مرگ کودکان پنج تا 14 ساله است.

دکتر مرندی همچنین تفاوت رویارویی کودکان با بزرگسالان را از جمله مسایلی دانست که در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرد و افزود:در سنین کودکی، قدرت پردازش اطلاعات و توان تصمیم گیری متفاوت از بزرگسالان بوده ، همچنین جثه کوچک کودکان و عدم دیده شدن در معابر، خطر بروز سوانح ترافیکی برای آنان را افزایش می دهد.

چهارمین سمینار کاهش سوانح ترافیکی، صبح امروز چهارشنبه در مجتمع آموزش فرهنگی ولایت دانشگاه علوم پزشکی شیراز و با همکاری دانشگاه جان هاپکینز آمریکا، کار خود را آغاز کرد و با ارائه بیش از 40 سخنرانی تا فردا ادامه می یابد.