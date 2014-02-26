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۷ اسفند ۱۳۹۲، ۱۶:۱۰

اصفهان قهرمان هندبال و مازندران قهرمان والیبال دانش آموزان کشور

اصفهان قهرمان هندبال و مازندران قهرمان والیبال دانش آموزان کشور

تیم های دانش آموزی اصفهان و مازندران به ترتیب عناوین قهرمانی هندبال و والیبال دانش آموزان پسر متوسطه کشور را به خود اختصاص دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در آخرین روز رقابت های المپیاد فرهنگی- ورزشی دانش آموزان کشور به میزبانی اصفهان، تیم دانش آموزی این استان در فینال رقابت های هندبال با برتری 30 بر 18 موفق به شکست خراسان رضوی شد و به مقام قهرمانی رسید، ضمن اینکه در دیدار رده بندی نیز تهران با حساب 22 بر 21 از سد خوزستان گذشت و عنوان سوم هندبال را به خود اختصاص داد.

اما در رقابت های والیبال نیز که ظهر امروز به پایان رسید، تیم دانش آموزی مازندران در دیدار فینال با حساب دو بر صفر از سد البرز گذشت و کاپ قهرمانی را بالای سر برد و در دیدار رده بندی نیز با پیروزی دو بر یک برابر تهران عنوان سومی را در بخش والیبال المپیاد کسب کرد.

گفتنی است فینال و دیدار رده بندی رشته های بسکتبال و فوتسال نیز امشب در اصفهان برگزار و تکلیف تیم های اول تا سوم این رقابت ها نیز مشخص خواهد شد.

کد مطلب 2245059

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