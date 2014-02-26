327 میلیون سهم در بورس تهران دادوستد شد

به گزارش خبرنگار مهر، در معاملات روز جاری سرمایه گذاران بیش از 327 میلیون برگه سهم و حق تقدم را به ارزش یکهزار و 422 میلیارد ریال در 51 هزار نوبت معاملاتی داد و ستد کردند. شاخص کل در این روز 301 واحد نزولی شد و در عدد 79 هزار و 785 قرار گرفت.

نمادهای تاپیکو، ملی مس، فولاد مبارکه و ایران خودرو با بیشترین تاثیر منفی بر شاخص باعث افت این متغیر شدند. این در حالی بود که نمادهای پالایش نفت اصفهان، پالایش نفت بندرعباس و بانک تجارت با بیشترین تاثیر مثبت بر این متغیر مانع افت بیشتر آن شد.

شاخص صنعت نیز امروز 268 واحد افت کرد و شاخص های بازار اول و دوم به ترتیب 141 و یکهزار و 17 واحد نزولی شدند. گفتنی است، امروز گروه شیمیایی ها، مالی و فرآورده های نفتی با اقبال سرمایه گذاران در صدر برترین های صنعت قرار گرفتند.