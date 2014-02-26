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۷ اسفند ۱۳۹۲، ۱۶:۰۲

گزارش روزانه بورس؛

327 میلیون سهم در بورس تهران دادوستد شد

327 میلیون سهم در بورس تهران دادوستد شد

شاخص کل بورس در آخرین روز کاری هفته 301 واحد افت کرد و در کانال 79 هزار و 785 واحد ایستاد. همچنین بیش از 327 میلیون برگه سهم و حق تقدم نیز امروز توسط سرمایه گذاران دست به دست شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در معاملات روز جاری سرمایه گذاران بیش از 327 میلیون برگه سهم و حق تقدم را به ارزش یکهزار و 422 میلیارد ریال در 51 هزار نوبت معاملاتی داد و ستد کردند. شاخص کل در این روز 301 واحد نزولی شد و در عدد 79 هزار و 785 قرار گرفت.

نمادهای تاپیکو، ملی مس، فولاد مبارکه و ایران خودرو با بیشترین تاثیر منفی بر شاخص باعث افت این متغیر شدند. این در حالی بود که نمادهای پالایش نفت اصفهان، پالایش نفت بندرعباس و بانک تجارت با بیشترین تاثیر مثبت بر این متغیر مانع افت بیشتر آن شد.

شاخص صنعت نیز امروز 268 واحد افت کرد و شاخص های بازار اول و دوم به ترتیب 141 و یکهزار و 17 واحد نزولی شدند. گفتنی است، امروز گروه شیمیایی ها، مالی و فرآورده های نفتی با اقبال سرمایه گذاران در صدر برترین های صنعت قرار گرفتند.

کد مطلب 2245060

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