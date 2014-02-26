نمايشگاه كتاب لاهور آغاز به كار كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از تریبیون، لاهور مركز نشر، ادبيات و فعاليت هاي فرهنگي پاكستان محسوب مي شود و 80 درصد كتاب هاي هندوستان در اين شهر به چاپ مي رسد و عنوان پايتخت فرهنگي اين كشور را به خود اختصاص داده است.

اين نمايشگاه 5 روزه كه تا 2 مارس ادامه دارد شامل 265 غرفه است كه 45 مورد آن به ناشران خارجي از كشورهاي خاورميانه، بريتانيا، ايالات متحده امريكا، تركيه و هندوستان اختصاص دارد هرچند امسال ناشران خارجي براي حضور در اين رويداد فرهنگي با مشكلات بسياري مواجه شدند. زبير سعيد ریيس اين نمايشگاه كتاب گفت: امسال نيز نمايشگاه شبيه سال گذشته است ولي تعداد ناشران شركت كننده، اندكي كمتر شده طوري كه رقم 300 ناشر سال گذشته، در رويداد امسال به 265 موسسه نشر رسيده است. وي ادامه داد در حالي كه در سال 2012، ويزاي 20 ناشر از 24 ناشري كه انتظار مي رفت در اين نمايشگاه حضور داشته باشند صادر شد ولي بسياري از ناشران هندي موفق به حضور در اين رويداد فرهنگي نشدند به همين دليل امسال ميزان شكايت ها بسيار بالاست.

وي افزود: امسال كتاب هاي داستاني تا هنر، ‌معماري، فرهنگ و موسيقي و همچنين كتاب هايي در زمينه فناوري اطلاعات، مهندسي، مديريت تجارت، تاريخ، اسلام، كتاب هاي كمك آموزشي، كامپيوتر، علوم پزشكي، كشاورزي، ادبيات، قانون و كتاب هاي كودك در اين رويداد فرهنگي ارایه شده است تا هزاران نفر را به خود جذب كند.

وي ادامه داد: ابتدا قرار بود اين نمايشگاه از 19 تا 23 فوريه برگزار شود ولي به دليل همزماني با فستيوال جوانان پنجاب و برنامه هاي مرتبط با آن، مجبور به تغيير زمان آن شديم. از سوي ديگر ازآنجا كه اين نمايشگاه امسال درست 2 روز بعد از پايان فستيوال ادبي لاهور آغاز به كار كرد، در نظر داريم اين برنامه ها را براي سال هاي آينده با يكديگر ادغام كنيم تا در قالب يك رويداد فرهنگي بين المللي بزرگ برپا شود.