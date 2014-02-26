به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد کاظم بهرامی ظهر امروز در جلسه شورای اداری شهرستان قصرشیرین که در فرمانداری این شهرستان و با حضور مسئولان قصرشیرین برگزار شد اظهار داشت: شهرستان قصر شیرین یاداور حماسه ها و رشادت هایی است که مرزداران سلحشور ایران از خود به نمایش گذاشتند.

بهرامی با اشاره به اینکه مرزداران شهرستان قصرشیرین در شرایط کنونی نیز از ابعاد تازه ای مشغول حراست و حفاظت از دستاورد های نظام هستند، گفت: وظیفه همه مسئولان کشور است که شهرستان مرزی قصرشیرین را در راستای خدمت رسانی به مردم آن مورد توجه خاص قرار دهند.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح با اشاره به اهمیت مرزها در امنیت کشور گفت: مرزها و سرحدات ایران باید بدون لحظه ای غفلت پاسداری شوند و این وظیفه خطیر به عهده مرزدارانی است که مسئولین باید در مقابل آنها مسئول و پاسخگو باشند.

وی با اشاره به ضرورت وحدت و همدلی در جامعه گفت: وحدت فقط برای شرایط حساس نیست بلکه ما باید در همه برهه وحدت و یکدلی خود را خفظ کنیم و این خود بخشی از امنیت جامعه است.

بهرامی تصریح کرد: دستگاه قضایی کشور نیز در برقراری امنیت و عدالت در جامعه یکی از ارکان تأثیر گذار است که با حفظ احترام برای همه آحاد جامعه احکام الهی را برای استحکام عدالت در کشور اجرا می کند.

گفتنی است در پایان این نشست مسئولین قضایی و فرماندار شهرستان قصرشیرین مسائلی را در خصوص بخش قضایی شهرستان مطرح و در مورد آن تبادل نظر کردند.