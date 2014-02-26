دانشكده پرستاري بهشهر افتتاح شد/ بهشهر نیازمند 160 تخت بیمارستانی است

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران بعد از ظهر چهارشنبه در حاشيه بهره برداري و افتتاح دانشكده پرستاري بهشهر افزود: اين سومين دانشكده پرستاري مازندران است كه با جذب دانشجو فعاليت خود را آغاز كرده است.

قاسم جان بابايي اظهار داشت: هم اكنون سه دانشكده پرستاري در مازندران زير نظر در شهرهاي ساري، آمل و بهشهر دانشگاه علوم پزشکی مازندران فعاليت داتشه و به جذب و آموزش دانشجويان مي پردازد.

وي ادامه داد: دانشكده پرستاري بهشهر در حال حاضر در ترم اول آغاز به فعاليت خود از طريق تكميل ظرفيت آزمون سراسري 39 دانشجو را پذيرش كرده است كه فعاليت تحصيلي اين دانشجويان آغاز شده است.

جان بابايي بيان داشت: دانشگاه علوم پزشکی مازندران از بزرگترین دانشگاههای کشور است كه حدود شش هزار نفر در 15 رشته در این دانشگاه مشغول تحصیل هستند و سالانه هزار نفر در کنکور سراسراسری پذیرفته می شوند.

فرماندار بهشهر نيز در گفت و گو با مهر با اشاره به خدمات فراوان بهداشت و درمان در بهشهر خاطر نشان كرد: خوشبختانه دارا بودن 4 بيمارستان امام خميني ر(ره)، شهدا، مهر و بيمارستان دكتر اميدي بيانگر توجه ويژه به بخش خدمات بهداشت و درمان است.

محمد تقي نورزاد با اشاره به اينكه براساس سند چشم انداز 20 ساله بهشهر نیازمند برخورداری از 160 تخت بیمارستانی دیگر است اظهار داشت: با بهره برداري از بيمارستان جايگزين 160 تختخوابي بهشهر اين كمبود رفع مي شود.

وي گفت: تکمیل و بهره برداری از بیمارستان در دست اقدام امام خمینی(ره) این مشکل را بر طرف کرده و دغدغه مسئولان شهرستانی در زمینه برخورداری از تخت های بیمارستانی را برطرف مي شود.