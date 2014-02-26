واریز کمک هزینه تحصیلی دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر میرشکار ظهر چهارشنبه در سومین نشست علمی دانشجویان و طلاب علوم دینی و همایش اتحاد ملی و انسجام اسلامی در جمع دانشجویان دانشگاه تبریز، اظهار داشت: دانشجویان باید هدف از تحصیلات خود را پژوهش قرار دهند و به دنبال مدرک گرایی نباشند.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه برخی از دانشجوها مدرک گرایی می کنند این امر نهفته ماندن استعدادهای آنها می شود.

میرشکار افزود: بیش از 321 هزار دانشجو در کشور تحت پوشش کمیته امداد هستند که از نظر اقتصادی قدرت کمتری دارند اما با این وجود به تحصیلات عالی ادامه می دهند.

وی خاطرنشان کرد: بیش از دو هزار و 900 مقاله دانشجویان آذربایجان شرقی برای دبیرخانه این همایش ارسال کرده بودند که این اقدامی مناسب برای تلاش دانشجویان در زمینه تحقیق و پژوهش بود.