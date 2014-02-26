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۷ اسفند ۱۳۹۲، ۱۶:۱۴

نصر آزادانی:

مطالعات نهایی احداث پل اترک ظرف 45 روز آینده انجام می‌شود

مطالعات نهایی احداث پل اترک ظرف 45 روز آینده انجام می‌شود

گرگان- خبرگزاری مهر: معاون شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور گفت: طبق گفتگو هایی که با مسئولان راه آهن ترکمنستان در زمینه احداث پل بر روی رودخانه اترک داشته ایم قرار شده است تا مطالعات نهایی این پل ظرف 45 روز آینده توسط آنها انجام شود.

به گزارش خبرنگار مهر, سید مسعود نصر آزادانی ظهر چهارشنبه در بازدید از پروژه راه آهن ایران و ترکمنستان ابراز داشت: این مطالعات مبنای کارهای ما برای برنامه ریزی قرار خواهد گرفت و امیدواریم بتوانیم در بازده زمانی شش ماهه این پل را به بهره برداری برسانیم.

وی افزود: براساس توافقاتی که انجام شده است این پل به صورت مشترک ساخته خواهد شد و پس از تایید دو طرف  امیدواریم ظرف 4 ماه آینده عملیات اجرایی آن با مشارکت 50 درصدی هر یک از طرفین انجام شود.

نصر آزادانی ادامه داد: توجه به مسائل ترافیکی , معماری و فرهنگ دو کشور از مهمترین موضوعاتی که در ساخت این پل مورد تاکید قرار گرفت.

وی با بیان اینکه یکی از دیگر موضوعات این جلسه تعیین صفر مرزی بود , عنوان داشت:  اتصال راه آهن اینچه برون به راه آهن ترکمنستان یکی دیگر از موضوعاتی بود که مورد بحث قرار گرفت و در حال حاضر بخش عمده مسیر راه آهن ترانزیتی در خاک ایران به پایان رسیده است

معاون شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور با اشاره به اینکه  تنها 400 متر دیگر از مسیر ترانزیتی راه آهن در کشور باقی مانده است, اظهار داشت: در این جلسه مسئولان راه آهن ترکمنستان متعهد شد ند تا حدود 35 کیلومتر باقی مانده از خط راه آهن و ابنیه مورد نیاز درخاک خود بسازند تا کار با سرعت بیشتری به پیش رود.

وی اضافه کرد: هدف این نشست این بوده است که بتوانیم عملکردی را پیش ببریم تا با کمک دو کشور امکان حمل و نقل سریعتری را در مسیر ترانزیتی ایجاد نماییم و با توجه به صف های طولانی کامیون ها تلاش داریم تا با راه اندازی راه آهن پتانسیل های ترانزیتی بسیار فراتر رفته و بخش عمده ای از این کارها توسط  مسیر ترانزیتی راه آهن انجام شود.

کد مطلب 2245069

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