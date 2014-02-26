به گزارش خبرنگار مهر, سید مسعود نصر آزادانی ظهر چهارشنبه در بازدید از پروژه راه آهن ایران و ترکمنستان ابراز داشت: این مطالعات مبنای کارهای ما برای برنامه ریزی قرار خواهد گرفت و امیدواریم بتوانیم در بازده زمانی شش ماهه این پل را به بهره برداری برسانیم.

وی افزود: براساس توافقاتی که انجام شده است این پل به صورت مشترک ساخته خواهد شد و پس از تایید دو طرف امیدواریم ظرف 4 ماه آینده عملیات اجرایی آن با مشارکت 50 درصدی هر یک از طرفین انجام شود.

نصر آزادانی ادامه داد: توجه به مسائل ترافیکی , معماری و فرهنگ دو کشور از مهمترین موضوعاتی که در ساخت این پل مورد تاکید قرار گرفت.

وی با بیان اینکه یکی از دیگر موضوعات این جلسه تعیین صفر مرزی بود , عنوان داشت: اتصال راه آهن اینچه برون به راه آهن ترکمنستان یکی دیگر از موضوعاتی بود که مورد بحث قرار گرفت و در حال حاضر بخش عمده مسیر راه آهن ترانزیتی در خاک ایران به پایان رسیده است

معاون شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور با اشاره به اینکه تنها 400 متر دیگر از مسیر ترانزیتی راه آهن در کشور باقی مانده است, اظهار داشت: در این جلسه مسئولان راه آهن ترکمنستان متعهد شد ند تا حدود 35 کیلومتر باقی مانده از خط راه آهن و ابنیه مورد نیاز درخاک خود بسازند تا کار با سرعت بیشتری به پیش رود.

وی اضافه کرد: هدف این نشست این بوده است که بتوانیم عملکردی را پیش ببریم تا با کمک دو کشور امکان حمل و نقل سریعتری را در مسیر ترانزیتی ایجاد نماییم و با توجه به صف های طولانی کامیون ها تلاش داریم تا با راه اندازی راه آهن پتانسیل های ترانزیتی بسیار فراتر رفته و بخش عمده ای از این کارها توسط مسیر ترانزیتی راه آهن انجام شود.