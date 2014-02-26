ضرورت آموزشهای خودامدادی برای مقابله با زلزله احتمالی تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین طلا در کنگره علمی تبعات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ناشی از زلزله احتمالی در شهر تهران افزود: باید به جای آموزش برخی مباحثی که چندان کاربردی ندارد، آموزشهای خودامدادی و دیگر امدادی را در میان مردم رواج داد.

وی با اشاره به اینکه ضرورت این آموزش‌ها تجهیزات و آمادگی در برابر زلزله احتمالی است، افزود: تهران شهری است که از کلانشهر به ابرشهر تبدیل شده و برای کنترل عواقب حوادث احتمالی آن باید تصمیمات جدی برای مدیریت بحران در تهران اتخاذ شود.

عضو هیئت مدیره جمعیت هلال احمر استان تهران همچنین تاکید کرد: به علاوه باید ساز و کار اجرای مصوبه سال ۷۷ شورای عالی امنیت ملی را فراهم کرد تا هر نقطه‌ای از تهران مدیران مشخصی برای پیگیری حوادث احتمالی در مناطق خود را داشته باشند و ما اکنون در وزارت کشور پیگیر فراهم کردن زمینه اجرای این مصوبه هستیم.