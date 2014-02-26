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۷ اسفند ۱۳۹۲، ۱۶:۲۷

آتایف:

احداث پل بر روی رودخانه اترک با مشارکت ایران انجام می شود

احداث پل بر روی رودخانه اترک با مشارکت ایران انجام می شود

گرگان- خبرگزاری مهر: مهندس ارشد وزارت حمل و نقل ریلی ترکمنستان گفت: بستر خشک رودخانه اترک نیازمند پلی است که بتوانیم راه آهن ایران به ترکمنستان را به آن متصل کنیم که طبق توافقاتی که با مسئولان ایرانی داشته ایم به زودی کار این پل آغاز می شود.

به گزارش خبرنگار مهر, خان مامت آتایفˈ ظهر چهارشنبه در بازدید از پروژه راه آهن ایران و ترکمنستان ابراز داشت: در حال حاضر ترکمستان توانسته 231 کیلوتر از راه آهن را پیش ببرد و در این جلسه مقرر شد تا فازهای دیگر این پروژه نیز انجام شود .

وی ابراز امیدواری کرد تا بتوانند ظرف شش ماه آینده این پروژه را بهره برداری کنندو افزود: در حال حاضر ترکمنستان در حال ساخت 12 پل  در کشور خود است و تلاش داریم تا بتوانیم مطالعات این پل را با سرعت انجام داده و به زودی با هیئت ایرانی کار ساخت را آغاز کنیم.

آتایف ادامه داد: تمام سعی ما بر این است تا بتوانیم با همکاری دوستانه با کشور ایران این  مسیر ترانزیتی را سریعتر به پیش ببریم .

گفتنی است این نشست با حضور مسئولان راه آهن ایران و ترکمنستان برای برطرف ساختن مشکلات موجود برای راه اندازی خط آهن  اینچه برون, ترکمنستان به قزاقستان برگزار شد.

کد مطلب 2245073

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