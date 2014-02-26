احداث پل بر روی رودخانه اترک با مشارکت ایران انجام می شود

به گزارش خبرنگار مهر, خان مامت آتایفˈ ظهر چهارشنبه در بازدید از پروژه راه آهن ایران و ترکمنستان ابراز داشت: در حال حاضر ترکمستان توانسته 231 کیلوتر از راه آهن را پیش ببرد و در این جلسه مقرر شد تا فازهای دیگر این پروژه نیز انجام شود .

وی ابراز امیدواری کرد تا بتوانند ظرف شش ماه آینده این پروژه را بهره برداری کنندو افزود: در حال حاضر ترکمنستان در حال ساخت 12 پل در کشور خود است و تلاش داریم تا بتوانیم مطالعات این پل را با سرعت انجام داده و به زودی با هیئت ایرانی کار ساخت را آغاز کنیم.

آتایف ادامه داد: تمام سعی ما بر این است تا بتوانیم با همکاری دوستانه با کشور ایران این مسیر ترانزیتی را سریعتر به پیش ببریم .

گفتنی است این نشست با حضور مسئولان راه آهن ایران و ترکمنستان برای برطرف ساختن مشکلات موجود برای راه اندازی خط آهن اینچه برون, ترکمنستان به قزاقستان برگزار شد.