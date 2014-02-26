به گزارش خبرنگار مهر، احمد تویسرکانی ظهر امروز (چهارشنبه) و در جلسه شورای اداری شهرستان دالاهو، به تبیین نقشه اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت: ایشان با درایت و دور اندیشی خاصی این نقشه راه را ترسیم فرموده اند.

وی افزود: بی شک تحقق این نقشه راه علاوه بر آنکه زمینه های اقتدار بیش از پیش کشورمان را فراهم می آورد دشمنان را نیز در رسیدن به اهدف شومشان ناکام خواهد گذاشت.

تویسرکانی با بیان اینکه دشمنان با اعمال تحریم های ناجوانمردانه، اقتصاد کشور را هدف گرفته اند، خاطرنشان کرد: در واقع آن ها با انجام چنین کارهایی قصد دارند تا ایمان و اعتقاد مردم را سست کنند و به همین دلیل بر فشارهای خود می افزایند.

معاون رئیس قوه قضائیه ادامه داد: در این میان مسئولین هستند که باید با برنامه یرزی مناسب نقشه های دشمنان را خنثی و زمینه ای فراهم کنند تا این تحریم و فشارها به مردم اسیبی وارد نکند و اقتصاد مقاومتی نیز در همین راستا تبیین و طراحی شده است.

تویسرکانی یادآور شد: تلاش برای اجرای اقتصاد مقاومتی نیاز به فراهم نمودن زیرساخت هایی دارد که یکی از آن ها توجه به مسائل فرهنگی و فراهم کردن شرایط لازم برای پذیرش آن از سوی افراد جامعه است.

وی با تاکید بر اینکه بخش عمده مشکلات جامعه با تدبیر مسئولان مرتفع خواهد شد، از مسئولین دستگاه های اجرایی خواست تا تمام توان و ظرفیت خود را برای تحقق این مهم به کار گیرند.

این مقام اجرایی، با اشاره به ظرفیت هایی که در شهرستان دالاهو وجود دارد، ابراز امیدواری کرد تا مسئولین و مردم این دیار جزو پیشگامان اجرای اقتصاد مقاومتی باشند.

تویسرکانی در پایان، گفت: مسئولین قضایی کشور با جدیت پیگیر حل مشکلات حقوقی و قضایی استان کرمانشاه و شهرستان دالاهو خواهند بود.