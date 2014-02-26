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۷ اسفند ۱۳۹۲، ۱۶:۴۶

فلاحی:

زمین لرزه قلعه گنج باعث ترک خوردگی منازل روستایی شد

زمین لرزه قلعه گنج باعث ترک خوردگی منازل روستایی شد

قلعه گنج - خبرگزاری مهر: فرماندار قلعه گنج از ترک خوردگی برخی منازل روستایی قلعه گنج بر اثر وقوع زمین لرزه 4.3 ریشتری خبر داد.

ایوب فلاحی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشار به وقوع زمین لرزه 4.3 ریشتری صبح امروز در قلعه گنج ابراز داشت: این زمین لرزه باعث ترک خوردگی در برخی از منازل روستایی قلعه گنج شده است.

وی با اشاره به لزوم مقاوم سازی ساختمان ها گفت: اکثر این خسارت ها در منازل قدیمی که از استحکام کمی برخوردار بودند رخ داده است.

فلاحی همچنین از ریزش قنوات در حوزه رمشک و چاه دادخدا خبر داد و افزود: خسارت کلی این زمین لرزه در حال بررسی است.

فرماندار قلعه گنج تصریح کرد: استان کرمان بر روی خط زلزله قرار دارد و ما باید با مدیریت صحیح بحران زمینه را برای مقاوم‌سازی هرچه بیشترمنازل فراهم کنیم.

این مسئول بر لزوم آگاه ‌سازی شهروندان در خصوص رفتارهای صحیح در زمان بروز زلزله تاکید و تصریح کرد: با برنامه ریزی دقیق می توان خسارات ناشی از حوادث طبیعی را به طرز چشمگیری کاهش داد.

کد مطلب 2245089

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