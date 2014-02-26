مديريت استراتژيك براي مديران يك ضرورت است

به گزارش خبرگزاری مهر، "حسن صادقلو" صبح چهارشنبه در مراسم گراميداشت روز مهندسي و بسيج مهندسين ايجاد پنجره واحد براي سرمايه گذاران را موضوع مورد تأكيد رييس جمهور و استاندار دانست و گفت: بايد زمينه را به نحوي فراهم كنيم كه سرمايه گذاران براي اخذ مجوزهاي مورد نياز خود در دستگاههاي اجرايي سرگردان نشوند و همه استعلام هاي ۱۴ گانه مورد نياز ، ظرف مدت كوتاه چند روز انجام و تعيين تكليف شود .

مي توان ادعا كرد اگر در آن دوران تنوع افكار انحرافي و بن بست سياسي اسماعيليه و مغول ، اقدامات او نبود شايد مسير تاريخي اسلام تغيير مي يافت .

وي عدم شناخت درست از گذشتگان را حلقه مفقوده و مشكل نسل امروز دانست و تصريح كرد : بايد يك بازبيني نسبت به ميراث گذشته داشته باشيم و فقط به شناخت سطحي و شناسنامه اي آنها اكتفا نكنيم .

استاندار گلستان اظهار كرد : هدف از مطالعه در احوال بزرگان و معصومين ، كشف سيره و روح مفهومي است كه بايدها و نبايدها را مشخص مي كند و بايد آنها را در زمانه خودمان به كار بگيريم.

وي با بيان اينكه خواجه نصير يك دوره ۷۳ ساله عمر كرد افزود : مهم طول عمر او نيست بلكه مديريت عمر و چگونه سپري كردن سالهاي زندگي است ، برجستگي اين دانشمند بزرگ به اين علت است كه او در دوران زندگي ۷۳ ساله خود فاتح قرون شد و فاتح شدن بر قرنها در عرصه مديريت عمر اتفاق مي افتد .

استاندار گلستان هدف از سير در احوال گذشتگان را بنيانگذاري مسيري براي آينده دانست و خاطرنشان كرد : خوشا به حال ملتي كه از گذشته چراغي براي آ ينده خود ساختند .

بسيج يك مقوله عمومي است و تخصيصي نيست

دكتر صادقلو اظهار داشت : امام در يك برهه زماني بسيج را در گستره موضوعي مطرح كرد و بر همين اساس بسيج يك مقوله عمومي است و اختصاص به قشر خاصي ندارد .

استاندار گلستان تصريح كرد : روح بسيج به عنوان هسته اوليه شكل گيري يك جريان ، نقطه شروعي است تا افرادي در اين گستره مسأله اي را پايه گذاري كنند تا مسيري را بروند.

وي با بيان اينكه بسياري از پيش تازي هايي كه در عرصه مهندسي رخ نمايي مي كند مربوط به همين روحيه بسيجي است افزود : بهترين شخصيتهايي كه مي توانند اقتصاد مقاومتي را به بروز و ظهور برسانند جامعه بسيجيان هستند .

بيكاري مهندسين قابل قبول نيست

دكتر صادقلو با اشاره به آمار بيكاري در چهار رشته مهندسي برق ، عمران ، مكانيك و معماري و همچنين در حوزه آي تي تأكيد كرد : اين اصلا براي شخص من قابل قبول نيست كه مهندس بيكار داشته باشيم .

استاندار گلستان ريشه اين بيكاري ها را در عدم توانايي فرد براي عملياتي و اجرايي كردن دانسته ها و آموخته هاي خود دانست و گفت : اين ناكارآمدي هم يا در نوع آموزش هاي ما است و يا در عدم توانايي فردي .

مشكل اصلي توسعه استان نرم افزاري است

دكتر صادقلو يكي از مشكلات اساسي توسعه استان را نرم افزاري دانست و اظهار داشت : نداشتن مديريت استراتژيك يك مشكل نرم افزاري است و مديران ما اگر مديريت استراتژيك را در دستور كار خود قرار ندهند نمي توانند امورات خود را مديريت كنند و به موفقيت برسند.

نماينده عالي دولت در استان با بيان اينكه مديريت استراتژيك چهار اصل دارد گفت : اولين اصل ، افق و داشتند هدف است ؛ بايد بدانيم كجا را نشانه مي گيريم و اين فقط با استفاده از اسناد بالادستي و استخراج برش استاني آن ممكن است.

دكتر صادقلو ادامه داد : موقعيت سنجي و شناخت جايگاهي كه در حال حاضر قرار داريم و آسيب شناسي و بررسي عوامل و موانع رسيدن به اهداف نيز اصول دوم و سوم هستند.

وي چهارمين اصل را استراتژي رفتار دانست و خاطرنشان كرد : استراتژي رفتار يعني روش هايي كه ما را از شرايط فعلي به هدف مي رساند .

دكتر صادقلو در پايان از همه جوامع نظامهاي مهندسي استان خواست تا در قالب اتاق فكر ، مشكلات استان را بررسي و مهندسي نمايند تا راهكارهاي مورد نياز انديشيده شود.