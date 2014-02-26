کرمانشاه پیشتاز اجرای احکام قضایی در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی مظفری در دیدار کارکنان دستگاه قضایی استان کرمانشاه با رئیس قوه قضاییه که در تالار بزرگ انتظار استان کرمانشاه در حال برگزاری است از دارا بودن رتبه اول در اجرای احکام توسط دادگستری استان خبر داد و گفت: پرونده هایی که برای اجرای حکم به شعبات مخصوص اجرای احکام ارجاء شوند در 24 ساعت اجرایی می شوند.

حجت الاسلام مظفری افزود: در گذشته ممکن بود پرونده ای که به شعبات اجرای احکام ارسال می شد تا چند ماه روند اجرای آن به طول می کشید اما امروز دیگر اینگونه نیست و پرونده های ارجاء شده ظرف مدت 24 ساعت حالت اجرایی به خود می گیرد.

پرونده های موجود در شعبات تجدید نظر از 4 هزار به 700 پرونده کاهش یافته است

وی همچنین از وجود 18 شعبه تجدید نظر در استان خبر داد و گفت: در حالی که قبلا چهار هزار پرونده در این شعبات وجود داشت اما با کاهش زمان بررسی آن ها، این تعداد پرونده هم اکنون به کمتر از 700 پرونده رسیده است.

رئیس دستگاه قضای استان در ادامه و در خصوص رسیدگی به تقاضای ماده 18 که در آن رای قطعی اما مورد اعتراض یکی از طرفین دعوا قرار دارد نیز، گفت: در حال حاضر حتی یک پرونده اینچنینی رسیدگی نشده نیز نداریم.

حجت الاسلام مظفری با بیان اینکه در طول سال حداقل به 300 هزار پرونده رسیدگی می شود، خاطرنشان کرد: طی سه سال اخیر حدود 40 فقره پرونده اعتراضی داشتیم که به طور میانگین سالانه 12 پرونده را شامل می شود که در اسرع وقت به مرکز ارسال و مورد بررسی قرار میگرند و نتیجه به فرد معترض به رای اولیه اعلام می گردد.

جذب 40 قاضی در کرمانشاه طی یکسال آینده

وی اظهار داشت: یکی از اهداف دستگاه قضای استان، جذب 40 قاضی طی یکسال آینده است که در صورت تحقق این مهم چارت سازمانی دادگستری در خصوص جذب قاضی تکمیل می شود.

مظفری با اشاره به اینکه افراد مورد نیاز برای قضاوت در استان کرمانشاه 330 نفر است، یادآور شد: هم اکنون 240 قاضی در سطح استان کرمانشاه منشغول به قضاوت هستند.

وی همچنین از جذب 200 پرسنل و کارمند اداری نیز خبر داد و گفت: باید در ازای جذب هر یک نفر قاضی، دو نفر کارمند اداری نیز استخدام شوند.

وی در پایان با اشاره به سفر هیئت بلند پایه قضایی کشور به ریاست آیت الله آملی لاریجانی گفت: این سفر قطعا به حل و فصل بسیاری از مشکلات در حوزه قضایی استان کرمانشاه کمک شایانی خواهد کرد و همه مردم کرمانشاه از برکات این سفر منتفع خواهند شد.