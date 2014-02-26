کرنرهای پر تعداد ولی بی نتیجه برای تراکتورسازی در نیمه نخست رویارویی با الاتحاد

به گزارش خبرنگار مهر، سرمربی تراکتورسازی قبل از آغاز بازی به سمت نیمکت الاتحاد رفت و با نیمکت نشینان تیم سابق خود خوش و بش کرد.

در دقیقه سوم بازی و به دنبال ضربه ی تماشایی انصاری فرد که توپ از کنار دروازه به بیرون رفت، تماشاگران تیم را به سمت جلو دعوت کردند.

نورافکن ها از همان ابتدای مسابقه روشن شدند و بازی زیر نور در حال انجام است.

شماره پیراهن های الاتحاد به رنگ زرد نگاشته شده است، که از دور قابل تشخیص و رویت نیست و این کار را برای خبرنگاران مشکل کرده است.

در یک صحنه که تیم تراکتورسازی در حال زدن ضربه بود، محمد نصرتی و محمدابو شعبان با یکدیگر در گیر شدند که داور مجبور شد بازی را برای چند ثانیه متوقف کند و به هر دو بازیکن هشدار کند.

دریبل ها و حرکات کریمی به حدی تماشاگران را به وجد آورده که این بازیکن مورد تشویق شدید هواداران قرار گرفت.

بازیکنان نیمکت نشین تیم الاتحاد در دقیقه 37 و به دستور سرمربی این تیم به پشت دروازه خودی رفتند تا خود را گرم کنند.

تیم تراکتورسازی در نیمه ی اول کرنرهای پرتعدادی ارسال کرد ولی نتیجه ای بدست نیاورد