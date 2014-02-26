رئیس دیوان عدالت اداری کشور خواستار بازنگری در قانون کار شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد جعفر منتظری ظهر چهارشنبه در جلسه شورای اداری سنقرو کلیایی، اظهار داشت: ایران اسلامی از ظرفیت ها و پتانسیل های بسیار بالایی برخوردار است که اگر از آن ها به خوبی استفاده شود می‌توان جامعه ای آرمانی را تشکیل داد.

وی با بیان اینکه ایران اسلامی از نیروهای کار بسیار خوبی بهره مند است، خاطرنشان کرد: باید قانون کار مناسبی در کشور وضع شود چرا که قانون فعلی تنها از پیشرفت کشور ممانعت کرده و مجلس شورای اسلامی باید بازنگری روی این قانون داشته باشد.

حجت الاسلام منتظری همچنین خواستار برداشته شدن مشکلاتی که بر سر راه توسعه اقتصادی کشور قرار دارند شد و افزود: این امر با اجرای فرامین رهبری محقق خواهد شد بنابراین باید با تمام توان برای تحقق منویات رهبری تلاش کرد.

وی افزود: امروز رهبر معظم انقلاب سیاست اقتتصاد مقاومتی را تبئین فرموده اند و همه وظیفه دارند تا نهایت توان خود را برای اجرایی شدن این سیاست در پیش گیرند.

رئیس دیوان عدالت اداری خاطرنشان کرد: ملت ایران در طول هشت سال جنگ تحمیلی با مقاومت جانانه خود در جبه های نبرد به پیروزی رسیدند و امروز در میدانی دیگر و با تغییر نوع مقاومت خود به دنبال پیروزی دیگری هستند.

حجت الاسلام منتظری خاطرنشان کرد: در هشت سال جنگ تحمیلی و در میدان جنگ سخت، ملت ایران گوش به فرمان حضرت امام(ره) بود و توانست به پیروزی برسد و امروز در میدانی که به جنگ نرم اختصاص پیدا کرده نیز باید با تبعیت و فرمانبرداری از رهبر معظم انقلاب زمینه پیروزی خود را فراهم کند.

وی در پایان، به مردم شهرستان سنقر و کلیایی قول داد که تمام توان خود را برای حل مشکلات حقوقی و قضایی آن ها که در حیطه کارش باشد را به کار خواهد بست.

نماینده مردم سنقرو کلیایی در مجلس شورای اسلامی نیز با ابراز خرسندی از حضور رئیس و مسئولین عالی قوه قضائیه در کرمانشاه، این حضور را مایه خیر و برکت عنوان کرد و گفت: مطمئنا دستاوردهای این سفر نظام اقتصادی استان را متحول خواهد کرد.

محمد ابراهیم محبی همچنین به برخی مشکلات شهرستان حوزه نمایندگی خود اشاره کرد و گفت: تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند، اجرای طرح جامع اصلاح اراضی کشاورزی، رسیدگی به پرونده های اختلاف بین منابع طبیعی و کشاورزان و ساخت ساختمان پزشکی قانونی از جمله این مشکلات است که امیدوارم با درایت مسئولین قوه قضائیه مرتفع گردند.