کنترل منطقه از دست دشمنان خارج شده/ علاج مشکلات در درون است

به گزارش خبرنگار مهر از سواد کوه، علی لاریجانی عصر چهارشنبه در مراسم گرامیداشت هفتم اسفند شیرگاه افزود: حضور مردم و ایستادن پای انقلاب، همبستگی و وحدت سبب پیشرفتها بوده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اکنون کشور ما از نظر صنایع نظامی پیشرفت های بسیاری پیدا کرده است، اظهار داشت: یکی از صاحبنظران آمریکایی چند روز قبل گفته بود ایران به عنوان قدرت نوظهور در منطقه است و آمریکاییها اشتباه می کنند که با آن ستیز می کنند و هر جنگی رخ دهد، این قدرت توان پایداری را دارد.

وی با اشاره به اینکه سلاح هسته ای تنها بهانه است، گفت: ایران در نانو تکنولوژی و سلولهای بنیادین پیشرفت خوبی داشته است زیرا انقلاب دریچه هایی را به روی جوانان باز کرده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به منازعات دشمنان در منطقه گفت: دعواهایی را به راه انداختند تا جریان افراطی گری تبدیل به یک بحران شده است البته این حماقت دشمنان را نشان می دهد زیرا ایران معتقد به وحدت اسلامی است.

وی با اشاره به جنگهایی که در مصر و عراق توسط دشمنان ایجاد شده است، افزود: در جنگ 33 روزه وقتی حزب الله کمر رژیم صهیونیستی را شکست، آنها دعوای شیعه و سنی را براه انداختند.

وی افزود: شرایط منطقه ای فرصت بسیار مهمی است تا امت اسلامی به جایگاه خود برسند و در این میان ایرانیها یک ماموریت مهم دارند که نباید از ایستادگی خسته شوند.

نقص کلی در اقتصاد وجود دارد

لاریجانی گفت: در وضعیت درونی، پیشرفتهای علمی و گسترش آموزشگاهها و دانشگاهها خوب بوده است ولی یک نقص کلی در حوزه اقتصاد وجود دارد.

وی افزود: همه آبادانیهایی که در کشور صورت گرفته است، سرمایه زیادی از اقتصاد را برده است ولی برنامه ریزی اقتصادی بگونه ای نبود تا همه مردم را به میدان آورد.

وی اظهار داشت: در واقع کارها به درستی به مردم واگذار نشد و هنوز قسمت اعظم کارها در دست دولت است و مردم احساس نمی کنند که از نظر اقتصادی باید به صحنه بیایند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه جوانان فارغ التحصیل ما ذهن خلاقی دارند ولی شرایط برای آنها تحصیل نشده است، گفت: بخش هایی که به دولت مربوط نبود مانند کشاورزی و دامداری مشکل جدی ندارند و می توانند روی پای خود بایستند و در مرز خودکفایی هستیم.

اراضی طلای سبز ویلا می شود

وی با اشاره به اینکه مازندران و گیلان قطب کشاورزی هستند، گفت: متاسفانه طلای سبز و اراضی آن به ویلا تبدیل می شوند و در تولید برنج مقدار کمی به خودکفایی رسیده ایم. در این زمینه مشکل اصلی به مدیریت ناصحیح بر می گردد.

لاریجانی گفت: ما منابع زیادی در کشور داریم ولی این منابع به تولید تبدیل نشده و حضور مردم را در اقتصاد جدی نگرفتیم در حالی که اقتصاد با حضور مردم موفق می شود.

مجلس و دولت زمینه های اقتصاد مقاومتی را فراهم کنند

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی گفت: باید کار به مردم واگذار شود و مجلس و دولت نیز باید زمینه ها را محقق کنند و کشاورزان با علاقه پای کشاورزی باشند.

وی افزود: رونق تولید تنها بر دوش مردم میسر است و البته از نظر صنعتی نیز رقابت در محصولات وجود ندارد درحالیکه روح سیاستها بدین سو است اقتصاد به مردم واگذار شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه نیروی متخصص زیادی در کشور وجود دارد، گفت: نیروی انسانی متخصص زیاد داریم و زمینه پیشرفت در کشور وجود دارد.

وی با بیان اینکه در برخی دولتها زمینه لازم وجود نداشت، عنوان کرد: دولت جدید معتقد است که باید سیاستها را اجرا کند و ما نیز از آن حمایت می کنیم.

لاریجانی گفت: در مجلس برای حضور مردم در اقتصاد قوانینی تصویب شده ولی خوب یه اجرا نگذاشتند به عنوان نمونه قوانین هدفمندی یارانه ها درست اجرا نشد.

رئیس مجلس شورای اسلامی یادآور شد: رهبری معظم انقلاب و رئیس جمهور مصمم هستند تا امور به مردم واگذار شود، پس باید به تولید کشور توجه کنیم و کارخانه های تعطیل شده بازسازی شود و ظرفیت های لازم برای تولید و اقتصاد در کشور فراهم شود و مردم به صحنه بیایند.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: در بخش دولت آنقدر نیرو داریم که هرچه نفت می فروشیم صرف وزارتخانه ها می شود و امسال 100 هزار میلیارد ریال خرج حقوق کارمندان شد و تنها 10 هزار میلیارد ریال صرف امور عمرانی شده است.

تورم نیروی اجرایی وجود دارد

علی لاریجانی یادآور شد: از نظر نیروی اجرایی دارای تورم هستیم درحالیکه مشکل ما در بخش تولید است و باید با مردم صادقانه برخورد و صحبت کنیم و روش های ما تاکنون برای رونق بخشی به تولید درست نبوده است.

وی با تاکید براینکه بانکها به مردم فشار نیاورند، افزود: قسمتی مربوط به فرصت طلبانی است که وام گرفتند و اقساط را پرداخت نکردند و بخشی مربوط به تولید کنندگان است که دچار مشکل شده اند و شرایط صنعتگران نیز متفاوت است و بانکها و بخش های دیگر باید شرایط را تسهیل کنند.

افق جدید برای توسعه مازندران ترسیم شود

رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار ترسیم افق جدیدی برای توسعه مازندران شد و گفت: مشکلات روستاییان مازندران این است که زمینشان کفاف نمی دهد و باید صنایع جانبی و تکمیلی که در مازندران کم است، ایجاد شود. در آن زمان است که کار کشاورزی اقتصادی می شود و اگر این صنایع نباشد، کشاورزی پاسخگو نخواهد بود.

وی افزود: مازندران قطب کشاورزی است ولی بدون صنایع تکمیلی و جانبی نمی تواند روی پای خود بایستد و برخی از نظارتها را باید صنوف انجام دهد و در سیاستگذاریها، نظر مردم را بشنویم و در شرایط کنونی، فضا را برای تولید مهیا کنیم.

مشکل تحریمها نیست بلکه سیستم تولیدی است

وی گفت: مشکل ما تحریمها نیستند بلکه سیستم تولیدی و مدیریت صنعت است و تحریمها 20 درصد مشکل است و حرکتی در سوی تولید صورت نگرفته است.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به مذاکرات هسته ای افزود:ایران در این مذاکرات به دنبال حفظ حقوق ایران است و حاضر نیست فناوری هسته ای را رها کند و شما ( آمریکا) نمی توانید این را از ایران بخواهید و چکاره اید که این را ایران بخواهید.

علاج مشکلات در درون کشور است

لاریجانی با بیان اینکه علاج مشکل ما در دورن است افزود: برای عبور از این مسیر هیچکس نمی تواند پشت سر ایران حرف بزند و اگر کسی می خواهد بگوید من پیرو رهبری هستیم باید به خواسته رهبری که آماده کردن زمینه اقتصادی است توجه کند.

وی یادآور شد: مجلس و دولت باید در پی آبادانی و سازندگی باشد.



رئیس مجلس شورای اسلامی با گرامیداشت سلحشوری مردم شیرگاه گفت: این حماسه نمادی از حرکت انقلابی، مردمی بود و حرفه ای و نظامی نبود و مردم داوطلبانه در پایگاه شرکت می کردند.

وی اظهار داشت: مردم در زمان انقلاب به ندای امام گوش دادند و دفاع کردند و دستاورد و عامل اعتلای انقلاب جریان مردمی است و حضرت امام راحل باور داشت اگر مردم بیدار شوند، انقلاب بزرگی ایجاد می شود.

بیداری مردم اصل مهم انقلاب است

وی با اشاره به اینکه اصل مهم انقلاب ما براساس بیداری مردم است، گفت: حضرت امام راحل هیچگاه به جریانات کوچک انقلابی که نفوذ مردمی نداشتند تکیه نمی کردند و حرکت اصلی انقلاب بر دوش مردم بود.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: تکیه امام بر مردم، بیداری و حضور مردم در صحنه بود و اگر تاریخ انقلاب را ملاحظه کنیم چه در شیظنت های گروههای منافق و چه حرکاتی ایزایی، همه بوسیله مردم سرکوب شد و در دفاع مقدس نیز مردم در جبهه حضور یافتند.

لاریجانی گفت: از هنگامیکه فرماندهی کل قوا از بنی صدر گرفته شد و از رئیس جمهوری عزل شد، حرکات سیاسی جدیدی شکل گرفت و شرایط جبهه نیز با ورود مردم و بسیجیان به جبهه تغییر کرد.

وی شکسته شدن حصر آبادن و فتح خرمشهر را دستاوردهای بزرگ انقلاب عنوان کرد و گفت: تجربه انقلاب این است که مردم همواره در ایجاد و از پیش رو برداشتن گروههای منافق نقش موثری دارند.