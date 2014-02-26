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۷ اسفند ۱۳۹۲، ۱۷:۲۲

حجت ‌الاسلام فروهی:

دانشجویان با رعایت چارچوب‌ها مقالات خود را تدوین کنند

دانشجویان با رعایت چارچوب‌ها مقالات خود را تدوین کنند

تبریز- خبرگزاری مهر: رئیس هیئت داوران همایش اتحاد ملی و انسجام اسلامی گفت: دانشجویان با رعایت چارچوب ها و استانداردها مقالات خود را تدوین کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ناصر فروهی ظهر چهارشنبه در سومین نشست علمی دانشجویان و طلاب علوم دینی و همایش اتحاد ملی و انسجام اسلامی اظهار داشت: اکثر مقالات ارایه شده به جشنواره بر اساس استانداردها تدوین نشده بود و از مطالب اینترنت استفاده شده بود.

وی از دانشجویان خواست تا با تحقیق و پژوهش مقالات خود را به صورت منسجم تدوین کنند.

حجت ‌الاسلام فروهی اضافه کرد: مقالات دانشجویان باید به گونه ای باشد که مسئولان بتوانند در راستای اهداف خود از آنها استفاده کنند تا شاهد اثر مثبت آنها در جامعه باشیم.

وی با اشاره به اینکه زندگی آپارتمان نشینی یک فرهنگ غیر بومی است که به زندگی انسان ها وارد شده است گفت: زندگی آپارتمان نشینی باعث شده است که انسان ها از همسایه های خود بی خبر باشند.

حجت ‌الاسلام فروهی ادامه داد: اسلام انسان ها را به توسعه زندگی دعوت می کند اما زندگی آپارتمان نشینی باعث جدایی انسان ها از یکدیگر شده است.

گفتنی است در پایان این همایش که در تالار وحدت دانشگاه تبریز برگزار شد از 10 مقاله برتر دانشجویان تقدیر شد.

 

کد مطلب 2245107

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