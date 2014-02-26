به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مجید انصاری عصر چهارشنبه در قالب کاروان تدبیر و امیدبه سیریک سفر کرده و در جمع مردم حضور یافت و سخرانی کرد.

حجت‌الاسلام انصاری بیان داشت: با ایجاد اتحاد در بین مذاهب مختلف در کشور ما ایران اسلامی بخصوص مذاهب اسلامی سرزمین ما، هم اهل سنت و هم تشیع به مانند اعضای یک خانواده در فضای سر شار از وحدت و همدلی از اول انقلاب تا امروز زندگی کردهاند

وی با بیان اینکه خون شهیدان در راه این نظام و انقلاب ایران را به یک قدرت منطقه ای و جهانی تبدیل کرده است گفت: در شرایطی که در بعضی از کشورهای اسلامی همسایه دشمن با توطئه و فریب فضای ناامنی برای بعضی ها ایجاد کرده است، و بذر توطئه و ترور توسط صهیونیستها پاشیده می شود در کشور ما دارای فضایی امنی است.

وی بیان داشت: در پرتو آرمانهای امام (ره) و رهبر مسلمانان، شاهد هم زیستی به صورت برابری در بین مردم ایران هستیم.

حجت الاسلام انصاری ضمن تشکر و قدردانی از حضور و حماسه مردم در خرداد گذشته و انتخاب دکتر روحانی گفت: با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، علیرغم مشکلات فراوان گامهای بلندی در جهت ایجاد آرامش اقتصادی در جامعه و رفع پاره ای از مشکلاتبرداشته شده است.

معاون پارلمانی رئیس جمهوربا تاکید بر اینکه رفع مشکل تورم و گرانی بجز با مشارکت خود مردم امکان پذیر نیست اظهارداشت: دولت بر این باور است رفع مشکلات معیشتی مردم بجز با مشارکت مردمی قابل حل نیست.

حجت الاسلام انصاری ضمن تشکر و قدر دانی از دولتهای گذشته بیان داشت: آنچه در 34 سال گذشته انجام گرفته ایران و مردمان ایران را به جایگاه و شان اصلی فاصله زیادی دارد و باید تلاش شود تا به جایگاه اصلی برسند.

حجت الا سلام انصاری گفت: توجه دولت و رئیس جمهور در ابتدای امر به مناطق مرزی بخصوص شهرهای ساحلی جنوب کشور خود نشانگر توسعه و ارتقاء مناطق است، متاسفانه آنچه که در گذشته باید انجام می شد نبوده و امکان ارتباط با کشورهای به خوبی بهره برداری نشده است.

وی به منابع آبی مناطق ساحلی اشاره داشت و گفت: با وجود منابع آبی دریا، شهرهای ما هنوز تشنه هستند و همچنین وضعیت اشتغال پایدار در این استان تا نقطه مطلوب فاصله زیادی دارد، در همین راستا دولت و ریس جمهور برنامه های خود را با سفرهای خود از جنوب کشور شروع کرده است، تا طرحهای پراکنده وکوچک با برنامه ریزیهای اساسی را تمرکز کند.

معاون پارلمانی رئیس جمهور با این عنوان که دولت تدبیر و امید وعده های که قابل عملی نیست به مردم نخواهد داد گفت: دولت هیچ وعده ای که عملی نباشد و خارج از ظرفیتهای مالی باشد نخواهد داد و همیشه قبل از ارائه به دولت کارگروهای تخصصی تشخیص و در نهایت جم بندی می شود.

وی اشاره کرد: ایجاد آزاد راه بندر عباس به جاسک و ایجاد اتوبان ساحلی در منطقه که با اجرای آن شهرستانهایی که در مسیر این راه هستند از امتیاز آن برخوردار می شوند، همچنین با مشارکت بخش خصوصی در حوزه شیلات که سیریک از ظرفیتهای بسیار بالای برخوردار است در زمینه پرورش میگو تسهیلاتی را به مردم اختصاص خواهد داد.

معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: دولت تدبیر و امید با رفع تحریمهای ظالمانه توانسته موجی از آرامش در بازار جهانی و ایران و جامعه ایجاد کند.