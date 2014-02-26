به گزارش خبرنگار مهر، محمود علایی عصر چهارشنبه در بررسی طرح‌های گازرسانی به روستاهای این شهرستان افزود: از مجموع هشت هزار و 500 انشعاب واگذار شده در این شهرستان، سهم مناطق روستایی دو هزار و 650 و سهم مناطق شهری 11 هزار مشترک است.

وی با بیان اینکه هم اکنون تمام مناطق شهری گرمی از گاز بهره مند هستند، ادامه داد: با تکمیل گازرسانی به مناطق شهری، طرح‌های گازرسانی به روستاها در دست پیگیری است که البته این روند باید تسریع شود.

فرماندار گرمی با تاکید بر اینکه بیش از نیمی از جمعیت این شهرستان در روستاها زندگی می‌کنند، ادامه داد: در حال حاضر عمليات گازرساني به 17 روستاي ديگر اين منطقه در دست اجرا بوده و در سال اینده به بهره برداری خواهند رسید.

وی با اشاره به افتتاح سه طرح گازرسانی روستایی طی ایام دهه فجر جاری تصریح کرد: با بهره برداری از طرح گازرسانی به سه روستای قاسم كندي، اسمعلي كندي، و توسانلو از توابع شهرستان گرمي 250 خانوار از نعمت گاز بهره مند شدند.

علایی با اشاره به هزینه کرد اعتباری بالغ بر 9 ميليارد ريال برای گازرسانی به این سه روستا تاکید کرد: با توجه به شرایط و سردسیر بودن منطقه، باید گازرسانی به روستاهای گرمی در اولویت برنامه های توسعه ای این شهرستان باشد.

بیش از 50 هزار نفر از جمعیت 85 هزار نفری شهرستان گرمی در هشت دهستان و 325 روستا و آبادی زندگی می کنند.