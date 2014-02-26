درگیری های شدید ارتش سوریه با تروریستها در نزدیکی جولان اشغالی

به گزارش خبرگزاری مهر،پایگاه النشره اعلام کرد: در مرز سوریه با جولان اشغالی نبردهای سنگینی میان ارتش سوریه و گروه های مسلح متشکل از گروه موسوم به ارتش آزاد و جبهه النصره در جریان است و ارتش سوریه با توپخانه نوار مرزی میان سوریه با جولان اشغالی را هدف قرار می دهد.

منابع نظامی سوری بیان کردند: درگیری ها در نزدیکی نوار مرزی در خط حائل میان اراضی سوریه و تپه های اشغالی جولان و در مقابل دیدگان نظامیان رژیم صهیونیستی که اقدام به کمکهای لجستیکی به ارتش آزاد می کنند در جریان است.

برخی منابع از حضور تعدادی از تروریست های سعودی در جمع جبهه النصره که در این منطقه می جنگند،گلوله باران توپخانه ارتش سوریه ضد گروه های مسلح و اعزام نیروهای کمکی ارتش سوریه به منطقه خبر دادند.

از سوی دیگر برخی منابع آگاه اعلام کردند: اسرائیلی ها علاوه بر ارسال مهمات برای تروریستها اقدام به دایر کردن بیمارستانهای صحرایی در نزدیکی مرز سوریه کرده اند و گروههای مسلح هم ابایی ارتباط با اسرائیلی ها ندارند.

این منابع بیان کردند: درگیری ها در مناطق الهجه، منشیه، سویسه و قرقس در فاصله پنج کیلومتری از تپه های اشغالی جولان و نزدیک به منطقه عین التینه -که در سال 2013 که شاهد درگیری میان فلسطینی ها و نظامیان اسرائیلی بود- در جریان است.

النشره گزارش داد: چند روز قبل نیز اخباری درباره تلاش اسرائیل برای ایجاد منطقه حائل در منطقه القنیطره با استفاده از عناصر سوری و تقویت روابط با آنها مشابه آنچه با شبه نظامیان آنتوان لحد در لبنان داشت مخابره شده بود. این منطقه به سبب نزدیکی به مرزهای لبنان و مزارع شبعا از اهمیت بسزایی برخوردار است و هدف اسرائیل توسعه دامنه نفوذ به مرزهای منطقه عرنه در سوریه و ارتباط القلمون با این منطقه در القنیطره است.

خاطرنشان می شود که قبلا نیز رسانه ها از معالجه تروریستهای زخمی شده در سوریه در بیمارستان های رژیم صهیونیستی در نزدیکی مرز با سوریه و بازدید بنیامین نتایاهو از یکی از این بیمارستانها و ملاقات با تروریست های سوری پرده برداشتند. رژیم صهیونیستی از هیچ کمکی به تروریستها خودداری نکرده است و حتی این رژیم برای کمک به تروریستهایی که تحت فشار ارتش سوریه بودند مناطقی را در داخل سوریه هدف قرار داده بود.