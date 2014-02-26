وینچنزو مونتلا جانشین احتمالی سرمربی بارسلونا

به گزارش خبرگزاری مهر و به نوشته روزنامه کاتالانی اسپورت باشگاه بارسلونا قصد دارد در صورت جدایی تاتا مارتینو در پایان فصل جاری وینچنزو مونتلا سرمربی باشگاه فیورنتینا را به خدمت بگیرد.

این روزنامه اسپانیایی اعلام کرد با وجود علاقه بارسا به ادامه همکاری با تاتا مارتینو، آندونی زوبی زارتا مدیر ورزشی تیم فوتبال بارسا فهرستی از جانشینان احتمالی این سرمربی آرژانتینی را تهیه کرده است.

مارتینو پیش از این از فشار زیاد نشستن روی نیمکت بارسلونا سخن گفته بود و بعد از اخراج شدن از روی نیمکت در نیمه دوم یدار این هفته مقابل رئال سوسیداد، سران بارسا تصمیم گرفتند فهرستی فوری از جانشینان احتمالی او تهیه کنند.

مونتلا بعد از اینکه پپ گواردیولا او را به سران بارسا پیشنهاد کرد در این لیست قرار گرفت. نام‌های دیگر این فهرست عبارتند از ارنستو والورده سرمربی اتلتیک بیلبائو، لوئیس انریکه سرمربی سلتاویگو و آندره ویلاش بواش سرمربی پیشین تاتنهام.