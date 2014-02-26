سهم مقالات دانشگاهی و صنعتی در سمپوزیوم فولاد به موازات یکدیگر است

به گزارش خبرنگار مهر، پیمان بهجتی پورناکی بعدازظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران بیان داشت: توزیع مقالات علمی در سمپوزیوم فولاد 92 برخلاف ادوار گذشته که سهم دانشگاهیان بیشتر بوده به صورت تقریبی یکسان است.

وی اضافه کرد: سهم دانشگاهیان از مقالات وارده 40 درصد، بخش صنعت 36 درصد و مشترک بین صنعت و دانشگاه 24 درصد است.

دبیر علمی سمپوزیوم فولاد 92 ضمن اشاره به رشد کمی و کیفی مقالات وارده به دبیرخانه علمی سمپوزیوم گفت: با گذشت چندین دوره از سمپوزیوم فولاد و آهن این سمپوزیوم به رسالت علمی آن که همانا پویایی در صنعت فولاد است نزدیک می شود.

دکتر بهجتی پورناکی یادآور شد: پس از اعلام فراخوان و ارزیابی چکیده مقالات، نوشتار از لحاظ محتوای مورد بازبینی گرفت.

وی با بیان این موضوع که 224 مقاله پذیرش نهایی شد اضافه کرد : مقالات پذیرفته شده در زمینه های تولید آهن و فولاد، متالوژی فیزیکی و عملیات حرارتی، متالوژی سطح و پوشش، خورگی و متالوژی مکانیکی و شکل دهی، مدیریت محیط زیست و نوآوری در تولید بوده است.

دبیر علمی سمپوزیوم فولاد 92 با بیان اینکه تیم داوری مقالات از میان اساتید دانشگاه و خبرنگاران صنعتی انتخاب شده بودند، اظهارداشت: 3 داور مستقل مقالات وارده را ارزیابی واز آن میان مقالاتی که امتیاز بالایی داشت، از نظر علمی و نگارشی ویرایش نهائی شد.

دکتر بهجتی پورناکی از نکات برجسته بخش علمی سمپوزیوم 92 را کیفیت علمی و کاربردی بودن مقالات عنوان کرد و گفت: مقالات وارده از منظر استانداردهای بین المللی و برندهای علمی در سطح مطلوب و بالائی قرار داشت.

وی رشد مقالات در حوزه های محیط زیست ، آشنایی با مدیریت سیستم و اجرای آن و توجه به نوآوری و روش های تجهیز سیستم و بومی سازی در حد بالائی ارزیابی کرد و افزود: این امر نشان دهنده عزم راسخ فولادسازان و دانشگاهیان در بومی سازی فناوری نوین فولاد و انتقال آن به داخل کشور است.

دبیر علمی سمپوزیوم فولاد 92 توجه به محورهای زیست محیطی را یکی از شاخصه های مقالات وارده ذکر کرد و افزود: افزایش تولیدات صنعتی به طور طبیعی تبعات مخرب و منفی را به دنبال خواهد داشت که باید تحت کنترل قرار گیرد.

وی اضافه کرد: خروج گازهای صنعتی، قراضه ها، پساب و سرباره های صنعتی از عواملی تهدیدی زیست محیطی است که می توان خطر بازگشت به چرخه تولید و کاهش مصرف انرژی را به کمترین حد خود رساند.

دکتر بهجتی پورناکی توجه به فولادهای نوین را از دیگر شاخصه های مقالات علمی این دروه دانست و گفت: کاهش هزینه های تولید و کاستن از تبعات مخرب زیستی می تواند چشم انداز نوینی از صنعت فولاد ترسیم کند.