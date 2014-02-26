قهرمان مسابقات فوتسال جام رسانه ها مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی سازمان بسیج شهرداری تهران، اولین دوره مسابقات جام شهدای رسانه سازمان بسیج شهرداری تهران با برپایی دیدارهای رده‌بندی و فینال به پایان رسید.



دیدار پایانی این پیکارها سه‌شنبه شب در سالن مجموعه فرهنگی ورزشی شهدا برگزار شد و در پایان تیم افکارنیوز با حساب 3 بر یک از سد تیم شبکه خبر گذشت و بر سکوی قهرمانی ایستاد و شبکه خبر مقام دوم را از آن خود کرد. در دیدار رده‌بندی این پیکارها نیز تیم روزنامه حمایت یک بر صفر خبرگزاری ایسنا را شکست داد و عنوان سوم این مسابقات را کسب کرد. در این مسابقات 32 تیم در مراحل گروهی و حذفی به مدت سه ماه به رقابت پرداختند.

