قهرمان مسابقات فوتسال جام رسانه ها مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی سازمان بسیج شهرداری تهران، اولین دوره مسابقات جام شهدای رسانه سازمان بسیج شهرداری تهران با برپایی دیدارهای ردهبندی و فینال به پایان رسید.
دیدار پایانی این پیکارها سهشنبه شب در سالن مجموعه فرهنگی ورزشی شهدا برگزار شد و در پایان تیم افکارنیوز با حساب 3 بر یک از سد تیم شبکه خبر گذشت و بر سکوی قهرمانی ایستاد و شبکه خبر مقام دوم را از آن خود کرد. در دیدار ردهبندی این پیکارها نیز تیم روزنامه حمایت یک بر صفر خبرگزاری ایسنا را شکست داد و عنوان سوم این مسابقات را کسب کرد. در این مسابقات 32 تیم در مراحل گروهی و حذفی به مدت سه ماه به رقابت پرداختند.
مسابقات فوتسال جام رسانه ها که به همت بسیج شهرداری برگزار شد با شناخت تیم قهرمان به پایان رسید.
به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی سازمان بسیج شهرداری تهران، اولین دوره مسابقات جام شهدای رسانه سازمان بسیج شهرداری تهران با برپایی دیدارهای ردهبندی و فینال به پایان رسید.
کد مطلب 2245124
نظر شما