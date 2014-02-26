اقتصاد مقاومتی یک تحول  فرهنگی در عرصه اقتصاد است

به گزارش خبرنگار مهر، سعید جلیلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در اختتامیه اولین جشنواره بین‌المللی فعالان فضای مجازی که امروز چهارشنبه در دانشگاه تهران برگزار شد، گفت: یک واقعیتی وجود دارد و آن اینکه انقلاب اسلامی یک نرم افزار بود آنچه تجربه کردیم و آنچه این قدرت را داشت که تولید قدرت، امنیت، پیشرفت و مقاومت را در بر داشته باشیم، همه اینها در پرتو نرم افزار انقلاب اسلامی بود.

وی ادامه داد: این بحث بسیار مهم و اساسی است و از روز اول که چالش های خود را دید کسانی که نمی خواستند چنین نرم افزاری بروز و ظهور کند، به مقابله برخواستند اما انقلاب اسلامی این امکان را داشت تا برابر هجمه سخت افزاری بایستد و موفق شود.

جلیلی با بیان اینکه نگاه نرم افزاری در انقلاب اولین رویکرد اعلام شده از سوی امام بود، افزود: به طور مثال اگر فناوری و صنعتی وجود داشت به اسم سینما، انقلاب اسلامی توانست این را استخدام کند و به خدمت خود بگیرد. این توانایی در سایر عرصه های هنر و فناوری نیز وجود دارد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: اگر کسانی می خواستند مانعی یا محدودیتی ایجاد کنند این نرم افزار انقلاب بود که آن چالش ها را به گونه ای هدایت می کرد که به نفع مردم و انقلاب اسلامی باشد.

وی در ادامه به رویکرد نظام بین الملل و انحصارطلبی آن اشاره کرد و گفت: در سطح بین الملل نظامی شکل گرفته که به خودش اجازه می دهد درباره استقلال، آزادی و آرمان های ملت ها دخالت و ایجاد مزاحمت کند. آنها انحصار درست کردند در عرصه کلان فناوری و همچنین انحصار درست کردند در عرصه های اقتصادی.

جلیلی با بیان اینکه نظام بین الملل در همه زمینه ها به صورت انحصاری رفتار می کند، افزود: به صراحت اعلام می کنم عده ای می توانند یک امتیاز را داشته باشند و عده ای نمی توانند که حق وتو نمونه ای از این انحصارطلبی‌ها است. به صراحت اعلام می کنند کسانی می توانند سلاح هسته‌ای داشته باشند و کسانی نمی‌توانند و این مساله در NPT هم مطرح شده است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه عرصه نظام بین الملل عرصه آزادی نیست، افزود: آنها یک منطق استکباری قدیمی دارند که می گویند چون ما زورمان بیشتر است پس می توانیم اینها را داشته باشیم. آنها همین انحصار را در عرصه اطلاع رسانی و رسانه ایجاد کرده اند. به طوریکه اگر گفته شود 11 سپتامبر، ذهن همه ناخودآگاه به حادثه ای مجسم می شود، ولی اگر گفته شود حادثه 7 تیر، نه برای مردم جهان حتی برای بعضی از مردم داخل نیز این روز ملموس نیست، در حالی که در 7 تیر سال 66 هزاران نفر در سردشت توسط سلاح های شیمیایی کشته شدند.

وی ادامه داد: در دو دهه گذشته فاجعه ای اتفاق می افتد و ظرف کمتر از 100 روز یک میلیون نفر انسان به استناد اسناد سازمان ملل کشته می شوند ولی کسی نمی داند که آن کشور کجا است. در کشور آفریقایی اوگاندا یک میلیون نفر از جمعیت 11 میلیونی کشته می شود و نه تنها قطع نامه ای در این مورد صادر نمی شود، بلکه حتی جلسه ای را نیز در شورای امنیت نمی گذارند که اینها نشان دهنده انحصارطلبی رسانه ای است.

جلیلی اتفاقات افتاده و کشتار مسلمانان را در کشور آفریقای مرکزی نیز نمونه دیگری از این نوع انحصارطلبی‌ها دانست و افزود: انحصار فقط این نیست که بگوییم یکی این را داشته باشد و دیگری نداشته باشد، بلکه انحصار در شکل های متفاوت است. مثلا می گویند می توانید رسانه داشته باشد ولی صدای بلندگوی خود را آنقدر بلند می کنند که کسی جز صدای آنها را نمی شنود.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام سپس ادامه داد: اگر از نرم افزار انقلاب اسلامی استفاده کنیم و بستر را برای احیای ظرفیت ها فراهم کنیم، می توانیم حداکثر استفاده را از این توانایی ببریم به طوریکه دفاع مقدس یکی از این عرصه ها بود که زمانیکه بسترها آماده شد، حماسه ای بزرگ ایجاد کرد.

وی ادامه داد: اگر اکنون هر وبلاگ و هر سایتی یک سنگر است، ولی اگر اینها در کنار هم به صورت جبهه قرار بگیرند، می توانند یک ظرفیت بزرگ ایجاد کنند، ظرفیتی که موفقیت هایی را رقم خواهد زد.

جلیلی افزود: امروز یکی از مهمترین عرصه ها، فضای مجازی است و می تواند در عرصه اقتصاد هم موثر باشد. اقتصاد مقاومتی در واقع یک تحول نرم افزاری و فرهنگی در عرصه اقتصاد است، لذا فضای مجازی می تواند کمک بزرگی به موضوع اقتصاد بکند و می تواند استعدادها و فرصت ها را بشناسد و بشناساند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان گفت: اگر فعالیت در عرصه مجازی بتواند الگوی آزادسازی خرمشهر را ارائه بدهد می شود با همین الگو جنوب لبنان نیز آزاد شود و جنگ 22 روزه و 33 روزه نیز برگرفته شده از همین الگوی خرمشهر است.