برای پیشگیری از وقوع جرم به فرهنگ سازی در جامعه نیاز است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین بابایی ظهر چهارشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان هرسین، اظهار داشت: رسیدگی به جرمی خاص از جمله وظابف قوه قضائیه و دادگستری به شمار می رود اما پیشگیری از وقوع جرم کار نهاد و ارگان خاصی نیست و همه باید برای آن تلاش کنند.

وی ادامه داد: مطمئنا پیشگیری بهتر از درمان است و اگر همیشه به دنبال آن باشیم دیگر نیازی به درمان که جایش در داداگاه هاست نخواهیم بود.

حجت الاسلام بابایی همچنین به تاکید رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی نیز اشاره کرد و گفت: رهبری با تبیین این نوع از اقتصاد در واقع به دنبال بالا بردن سطح آمادگی جامعه و مردم در مقابل تحریم ها و فشارهای دشمنان هستند.

معاون قوه قضائیه، خاطرنشان کرد: برای تحقق منویات رهبری باید همه تلاش کنند و با ایجاد فضای مناسب زمینه را برای اجراتی اقتصاد مقاومتی فراهم نمایند.

حجت الاسلام بابایی، با اشاره به سفر رئیس قوه قضائیه به کرمانشاه، یادآور شد: این سفر مطمئنا برای حل مشکلات قضایی این استان انجام گرفته و مسئولین قوه با تمام توان برای حل مشکلات مربوطه در کرمانشاه تلاش خواهند کرد.