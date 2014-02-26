به گزارش خبرنگار مهر، مهدی سلطانی عصر چهارشنبه در حاشیه نمایشگاه سمپوزیوم فولاد 92، با بیان اینکه برگزاری سمپوزیوم‌ها و همایش‌های فولادی در قدم نخست سبب همگرایی و آشنایی دست اندرکاران شرکت مخلتف در این حوزه می شود، اظهار داشت: این می تواند سبب توسعه صنعت فولاد شود چراکه انتقال تجربیات و نزدیکی مدنظر در زمان و هزینه کمتری محقق می‌شود.

وی اضافه کرد: برگزاری همایش‌ها می‌تواند به معرفی شهرها و مراکزی که تاکنون فعالیت‌های فولادی نداشته و یا تازه وارد این حوزه شده‌اند نیز نقشی تاثیر گذار داشته باشد.

معاون بهره برداری (اجرایی) شرکت صدر فولاد اصفهان اظهار داشت: ارائه مقالات علمی نیز در سمپوزیوم‌ها سبب توسعه مبحث فناوری تولید در این راستا به واسطه ارتباط بیشتر با مراجع دانشگاهی می شود.

سلطانی در پاسخ به سئوالی مبنی بر نظر وی در مورد سرمایه گذاری شرکت های فولادی در حاشیه سواحل و آبهای آزاد و نسبت این سرمایه گذارای به مناطقی که دسترسی به آبهای آزاد ندارند، افزود: این یک واقعیت است که برخی از استان ها پتانسیل لازم را برای توسعه صنایع فولادی به دلیل عدم برخورداری از امکانات مناسب ندارند.

وی گفت: اما سرمایه گذاری در استانهای ساحلی از جمله هرمزگان که دسترسی آسان و کم هزینه در آنها به آبهای آزاد و انرژی فراهم است می توان انتخاب اول برای سرمایه گذاری ها باشد.

این فعال در حوزه صنعتی یادآور شد: امکاناتی که استانی همانند هرمزگان همانند دسترسی آزاد به آبهای آزاد وجود دارد علاوه بر کاهش هزینه حمل برای صادرات می تواند دسترسی به خرید ضایعات از خارج نیز کمک کند.

وی در بخش پایانی سخنان خود افزود: بهتر است که طی سال های آینده زمان برگزاری سمپوزیوم ها بیشتر شود تا دست اندرکاران شرکت های حاضر شده در سمپوزیوم ها بتوانند فرصت بیشتری برای بهره گیری از فرصت پیش آمده داشته باشند.