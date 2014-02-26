تقویت ورزش همگانی در دستور کار کارگروه تخصصی فرهنگ عمومی تایباد است

به گزارش خبرنگار مهر، حمزه آزاد بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی در محل اداره بهزیستی این شهرستان اظهار کرد: توسعه مراکز ورزشی وتقویت ورزشهای همگانی از عوامل مهم کاهش جرایم و اعتیاد و بزهکاری های اجتماعی است و توسعه مراکز ورزشی و ورزشهای همگانی را به عنوان برنامه های فرهنگی در دستور کاراین کارگروه است.

دبیر شورای فرهنگ عمومی تایباد از برگزاری نشستهایی درآینده نزدیک با بخشدران ودهیاران شهرستان جهت توسعه مراکزورزشی درروستاها خبرداد و از مدیران شهرستان خصوصادرتربیت بدنی، نیروی مقاومت بسیج وآموزش وپرورش جهت توسعه سالنهای ورزشی تقدیر کرد.

آزاد افزود: در این نشست مدیران مراکز مشاوره طنین وامین به ارائه گزارشی از روند کار مشاوره درشهرستان ومشکلات این بخش می پردازند.

وی گفت: جهت تاسیس اورژانس اجتماعی وتقویت تبلیغات فرهنگی مراکز مشاوره ومرکز پاسخگویی تلفنی 1480 اقدامات مناسبی انجام شود تا با این اقدام گوشه ای ازمشکلات فرهنگی شهرستان درزمینه سبک زندگی اسلامی و کاهش طلاق، اعتیاد و برخی مشکلات دیگرمرتفع شود.

دبیر شورای فرهنگ عمومی تایباد بیان کرد: نصب تابلوهای مزین به تمثال شهدای شهرستان در بلوارهای اصلی شهرتایباد ازموضوعات مورد تاکید است.